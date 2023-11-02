https://ria.ru/20231102/smolensk-1906904412.html
Смоленск планируют сделать опорным центром российско-белорусского бокса
Смоленск планируют сделать опорным центром российско-белорусского бокса - РИА Новости, 02.11.2023
Смоленск планируют сделать опорным центром российско-белорусского бокса
Смоленск имеет все основания стать опорным центром для развития российско-белорусского бокса и проведения совместных тренировочных сборов, заявил губернатор... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:48
2023-11-02T12:48
2023-11-02T12:48
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СМОЛЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Смоленск имеет все основания стать опорным центром для развития российско-белорусского бокса и проведения совместных тренировочных сборов, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Смоленск имеет все основания стать опорным центром для развития российско-белорусского бокса и проведения совместных тренировочных сборов. Обсудили этот вопрос с генеральным секретарем Федерации бокса России Татьяной Кириенко", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он рассказал, что будет сделано в регионе для того, чтобы добиться поставленной цели. Так, по словам Анохина, в следующем году на базе Смоленского государственного университета спорта возобновит работу кафедра бокса, где будут готовить тренеров по этому виду спорта и проводить их переподготовку. Также на площадке вуза будет создан многопрофильный Центр студенческого бокса. "Смоленску как столице области тоже необходима соответствующая спортивная инфраструктура. Договорились, что подберем подходящее помещение, в котором после ремонта (его возьмет на себя Федерация) откроется городской Центр бокса. И, конечно, наш безусловный приоритет - развитие детско-юношеского спорта", - написал глава Смоленской области. Василий Анохин рассказал, что для развития детско-юношеского спорта в регионе будут включать в программу районных спартакиад школьников соревнования по боксу. В том числе правительство Смоленской области будет участвовать в проекте Федерации "Бокс в школу" и поддерживать все проводимые мероприятия, подчеркнул губернатор. "Благодарен Татьяне Анатольевне за принятые решения. Будем вместе растить новое поколение чемпионов", - написал Василий Анохин.
https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html
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смоленская область, смоленск, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Россия, Василий Анохин
СМОЛЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Смоленск имеет все основания стать опорным центром для развития российско-белорусского бокса и проведения совместных тренировочных сборов, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Смоленск имеет все основания стать опорным центром для развития российско-белорусского бокса и проведения совместных тренировочных сборов. Обсудили этот вопрос с генеральным секретарем Федерации бокса России
Татьяной Кириенко", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он рассказал, что будет сделано в регионе для того, чтобы добиться поставленной цели. Так, по словам Анохина, в следующем году на базе Смоленского государственного университета спорта возобновит работу кафедра бокса, где будут готовить тренеров по этому виду спорта и проводить их переподготовку. Также на площадке вуза будет создан многопрофильный Центр студенческого бокса.
"Смоленску как столице области тоже необходима соответствующая спортивная инфраструктура. Договорились, что подберем подходящее помещение, в котором после ремонта (его возьмет на себя Федерация) откроется городской Центр бокса. И, конечно, наш безусловный приоритет - развитие детско-юношеского спорта", - написал глава Смоленской области.
Василий Анохин рассказал, что для развития детско-юношеского спорта в регионе будут включать в программу районных спартакиад школьников соревнования по боксу. В том числе правительство Смоленской области будет участвовать в проекте Федерации "Бокс в школу" и поддерживать все проводимые мероприятия, подчеркнул губернатор.
"Благодарен Татьяне Анатольевне за принятые решения. Будем вместе растить новое поколение чемпионов", - написал Василий Анохин.
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