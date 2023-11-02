https://ria.ru/20231102/smertnost-1906824421.html

В США впервые за 20 лет выросла младенческая смертность

В США впервые за 20 лет выросла младенческая смертность - РИА Новости, 02.11.2023

В США впервые за 20 лет выросла младенческая смертность

Центр по контролю и предупреждению заболеваний США CDC сообщил о росте младенческой смертности в стране в 2022 году, этот показатель увеличился впервые с 2002... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:15

2023-11-02T00:15

2023-11-02T00:18

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аляска

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Центр по контролю и предупреждению заболеваний США CDC сообщил о росте младенческой смертности в стране в 2022 году, этот показатель увеличился впервые с 2002 года. Согласно представленным ведомством показателям, полученным в результате сверки документальных данных о рождении и смерти младенцев, в 2022 году младенческая смертность увеличилась на 3% в сравнении с 2021 годом. Расчеты сделаны на основе анализа данных о количестве смертей на каждую тысячу родившихся живыми. Несмотря на то, что впервые за последние двадцать лет зафиксирован рост этого показателя, в целом за этот период уровень младенческой смертности сократился на 22% - до 5.60 на каждую тысячу новорожденных. Общее число скончавшихся младенцев составило в 2022 году 20538, годом ранее это число не превысило 20 тысяч. Наиболее заметный рост этого показателя пришелся на такие группы населения, как коренные жители Аляски и других штатов, а также белокожие. Большинству матерей, потерявших младенцев, от 25 до 29 лет, а большинство умерших младенцев - мужского пола, сообщил CDC. Наиболее частой причиной причиной смерти младенцев оказывались в 2022 году осложнения во время беременности и бактериальный сепсис.

https://ria.ru/20230831/covid-19-1893299931.html

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аляска

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сша, аляска