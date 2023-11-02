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Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине - РИА Новости, 02.11.2023
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16:59 02.11.2023 (обновлено: 17:02 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/situatsiya-1906999261.html
Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине
Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине - РИА Новости, 02.11.2023
Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой стороны обсудили необходимость... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:59
2023-11-02T17:02
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой стороны обсудили необходимость увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и конфликт на Украине, сообщили в четверг на Даунинг-стрит. Встреча Сунака и Гутерреша состоялась на полях первой глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), проходящей в Британии. "Лидеры обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе и договорились о важности срочно увеличить поставку жизненно важной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении канцелярии Сунака, опубликованном на сайте британского правительства. Сунак и Гутерреш также согласились с необходимостью активизировать международные усилия для разрешения палестино-израильского конфликта и достижения прогресса по соблюдению двугосударственного принципа, сказано в документе. Вместе с этим стороны также обсудили важность глобального сотрудничества по вопросам ИИ, зерновую сделку и ситуацию на Украине. В частности, британский премьер указал на важность продолжения поддержки Киева, сообщили на Даунинг-стрит. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/prizyv-1906962965.html
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в мире, украина, россия, израиль, антониу гутерреш, сергей лавров, риши сунак, оон, нато, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Россия, Израиль, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Риши Сунак, ООН, НАТО, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине

Сунак и Гутерреш обсудили ситуацию в секторе Газа и конфликт на Украине

© AFP 2023 / JOE GIDDENSПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях глобальной конференции по безопасности искусственного интеллекта
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях глобальной конференции по безопасности искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / JOE GIDDENS
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях глобальной конференции по безопасности искусственного интеллекта
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой стороны обсудили необходимость увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и конфликт на Украине, сообщили в четверг на Даунинг-стрит.
Встреча Сунака и Гутерреша состоялась на полях первой глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), проходящей в Британии.
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"Лидеры обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе и договорились о важности срочно увеличить поставку жизненно важной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении канцелярии Сунака, опубликованном на сайте британского правительства.
Сунак и Гутерреш также согласились с необходимостью активизировать международные усилия для разрешения палестино-израильского конфликта и достижения прогресса по соблюдению двугосударственного принципа, сказано в документе. Вместе с этим стороны также обсудили важность глобального сотрудничества по вопросам ИИ, зерновую сделку и ситуацию на Украине. В частности, британский премьер указал на важность продолжения поддержки Киева, сообщили на Даунинг-стрит.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреУкраинаРоссияИзраильАнтониу ГутеррешСергей ЛавровРиши СунакООННАТОХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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