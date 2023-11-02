https://ria.ru/20231102/shvetsiya-1906858620.html

РВИО заявило, что Швеция культивирует русофобию, замешанную на неонацизме

РВИО заявило, что Швеция культивирует русофобию, замешанную на неонацизме - РИА Новости, 02.11.2023

РВИО заявило, что Швеция культивирует русофобию, замешанную на неонацизме

Современные проявления в Швеции русофобии, смешанной с неонацизмом, уходят корнями в глубь веков, в годы Второй мировой войны Стокгольм поддерживал Третий рейх, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:10

2023-11-02T10:10

2023-11-02T10:11

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Современные проявления в Швеции русофобии, смешанной с неонацизмом, уходят корнями в глубь веков, в годы Второй мировой войны Стокгольм поддерживал Третий рейх, а вступление Швеции в НАТО усилит неонацистскую "окраску" альянса, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В четверг в Москве напротив посольства Швеции открылась уличная выставка, подготовленная РВИО. Она священная истории отношений России и Швеции. На стендах представлены архивные документы, которые свидетельствуют о том, что образ Швеции как "нейтральной" и "толерантной" страны сильно преувеличен. Материалы выставки обличают политику "двойных стандартов" и демонстрируют примеры поддержки нацистской идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем. Помощь Гитлеру"Шведы весьма активно содействовали нацистской Германии в ее войне против Советского Союза. Несмотря на свой якобы нейтралитет, Стокгольм, например, поставлял Третьему рейху стратегическое сырье и оборудование, железную руду, уголь, различные агрегаты, механизмы для вооружений", - сказал Мягков. Швеция предоставила Германии и свою территорию для транзита немецких войск, напомнил он. "Тысячи вагонов с германскими военнослужащими (в целях секретности их называли отпускниками) переезжали с юга на север в 1941-1943 годах через Швецию в Норвегию и Финляндию для последующего участия в сражениях против советских войск - и это несмотря на протесты, которые заявляла советская сторона", - добавил эксперт. На нынешней выставке, в частности, представлен уникальный архивный документ, касающийся заявлений СССР по поводу нарушений Швецией своего нейтралитета, отметил Мягков. "Несмотря на эти протесты, переброски войск вермахта продолжались, что, конечно, вело к потерям Красной армии на советско-германском фронте", - сказал собеседник агентства. "Шведские добровольцы - естественно, с молчаливого согласия своего правительства - участвовали в войне против СССР в составе эсэсовских формирований на стороне Германии – например, в составе 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС "Нордланд". Это были отъявленные мерзавцы, которые убивали женщин, детей и стариков, не жалели и военнопленных. Так что мы видим, что Швеция активно помогала гитлеровской Германии в войне против Советского Союза", - сказал научный директор РВИО. Русофобия по-шведскиНа выставке представлены документы не только военного периода, но и материалы, касающиеся истоков и шведской русофобии, которая в годы Второй мировой войны тесно смешалась с нацизмом и которая распространяется в Швеции сейчас, отметил Мягков. Шведская русофобия имеет давние корни, подчеркнул он. "Например, шведский фельдмаршал Реншёльд, выиграв битву у русско-саксонского войска в 1706 году у Фрауштадте, приказал заколоть и расстрелять всех русских военнопленных, то есть совершил военное преступление. Но когда его взяли в плен в ходе битвы под Полтавой, ему сохранили жизнь. Это еще раз говорит о том, что Россия всегда сохраняла жизнь пленным солдатам, а вот шведы уже тогда просто яростно ненавидели все русское", - сказал Мягков. "К сожалению, поистине животной русофобией, замешанной на идеологии нацизма, в годы Второй мировой войны были заражены даже такие всемирно известные деятели, как Ингвар Кампрад, основатель мебельного концерна IKEA, в свое время один из богатейших людей мира. Так вот, в годы войны он был членом профашистской организации "Новошведское движение", объединявших приверженцев идеологии этнического национализма, и занимался рекрутированием для нее новых членов", - отметил эксперт. "И совсем удивительным для многих людей будет узнать, что всемирная известная детская писательница Астрид Линдгрен, автор книг о Карлсоне и Пеппи Длинныйчулок, хотя и не состояла в нацистской партии, но и ее в свое время поразил вирус русофобии и нацистской пропаганды", - добавил Мягков. Он привел некоторые дневниковые записи Линдгрен. "Например, запись от 18 июня 1940 года - "Ослабленная Германия для нас, шведов, лишь одно: русские сядут нам на шею. А если уже на то пошло, то лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать "Хайль Гитлер!", чем иметь здесь в Швеции русских. Ничего более отвратительного я не могу себе и представить". Или строчки от 28 июня 1941 года: "Национал-социализм и большевизм – это, приблизительно, как два динозавра, схватившиеся друг с другом. Неприятно быть на стороне одного из динозавров, но в этот момент не остается ничего иного, кроме как желать, чтобы Советы были прижаты как следует", - сказал научный директор РВИО. Еще один пример – король Швеции Густав V, отметил Мягков. Он 28 октября 1941 года написал письмо Гитлеру с такими словами: "Мой дорогой рейхсканцлер! У меня появилась потребность написать открыто Вам по вопросу, который волнует меня и имеет огромнейшее значение для меня и моей страны. Это русский вопрос… Уже после Первой мировой войны я увидел, какую огромную опасность несет и продолжает нести с собой большевизм не только для нас, на Севере, но и для всей Европы. Поэтому я хочу выразить мою горячую благодарность за то, что вы решились всеми возможными способами уничтожить эту чуму. Я поздравляю вас с уже достигнутыми большими успехами". "Ну о каком нейтралитете можно говорить, читая эти строки? И это ведь остается сегодня – многие шведы рекрутируются для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Например, экс-депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип от ультраправой партии "Шведские демократы" стала рекламным манекеном "правильных иностранных наемников" в неонацистских формированиях Украины", - добавил собеседник агентства. Одним из основателей этой партии в 1988 году был ветеран СС Густав Экстрём, а на логотипе партии была изображена аббревиатура SD. "С одной стороны, это "Шведские демократы". С другой стороны, мы знаем, что в Третьем рейхе SD – это была Служба безопасности рейхсфюрера СС", - пояснил Мягков. "И сегодня Швеция активно собирается стать членом НАТО. Поэтому, принимая во внимание нынешние неонацистские проявления в этой стране, надо понимать, что и Североатлантический альянс будет все больше принимать неонацистскую окраску", - подчеркнул историк.

https://ria.ru/20231027/shvetsiya-1905534174.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

https://ria.ru/20230910/pribaltika-1895253682.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, российское военно-историческое общество (рвио), россия