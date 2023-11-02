https://ria.ru/20231102/shebekino-1906949965.html

Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи

Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.11.2023

Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи

Один из вчерашних ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи администрации Харьковской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:37

2023-11-02T14:37

2023-11-02T14:37

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Один из вчерашних ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи администрации Харьковской области, сообщают власти региона. В четверг в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян четырьмя снарядами из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в крайне тяжёлом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля. "ВСУ ударили по складу гуманитарной помощи ВГА (военно-гражданской администрации) в Белгородской области", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20231102/obstrel-1906865331.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шебекино, белгородская область, происшествия