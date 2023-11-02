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Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи
Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.11.2023
Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи
Один из вчерашних ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи администрации Харьковской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:37
2023-11-02T14:37
2023-11-02T14:37
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Один из вчерашних ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи администрации Харьковской области, сообщают власти региона. В четверг в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян четырьмя снарядами из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в крайне тяжёлом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля. "ВСУ ударили по складу гуманитарной помощи ВГА (военно-гражданской администрации) в Белгородской области", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20231102/obstrel-1906865331.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Один из ударов по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи
Один из ударов 1 ноября по Шебекино пришелся по складу гуманитарной помощи