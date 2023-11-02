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В Красноярске задержали на 12 часов рейс "Аэрофлота" в Москву
В Красноярске задержали на 12 часов рейс "Аэрофлота" в Москву - РИА Новости, 02.11.2023
В Красноярске задержали на 12 часов рейс "Аэрофлота" в Москву
Рейс "Аэрофлота" из Красноярска в Москву задержан из-за технической неисправности самолета, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:55
2023-11-02T11:55
2023-11-02T11:55
происшествия
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москва
аэрофлот
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Красноярска в Москву задержан из-за технической неисправности самолета, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Сегодня в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского по причине технической неисправности воздушного судна задержан рейс авиакомпании ПАО "Аэрофлот" в город Москву", - говорится в сообщении. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс "Аэрофлота", который должен был вылететь в 07.15 местного времени, переносится на 19.20. В прокуратуре добавили, что по факту задержки проводятся надзорные мероприятия.
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происшествия, красноярск, москва, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Москва, Аэрофлот, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярске задержали на 12 часов рейс "Аэрофлота" в Москву
Рейс "Красноярск-Москва" задержали на 12 часов из-за неисправности самолета