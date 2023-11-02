https://ria.ru/20231102/samolet-1906850189.html

В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси

В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси - РИА Новости, 02.11.2023

В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, следовавший из Стамбула, совершил успешную посадку с поврежденной шиной колеса шасси, никто не... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:32

2023-11-02T09:32

2023-11-02T09:33

минск

белавиа

стамбул

boeing 737

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, следовавший из Стамбула, совершил успешную посадку с поврежденной шиной колеса шасси, никто не пострадал. "Первого ноября после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка воздушного судна Boeing 737 – MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении шины колеса самолета. Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения Национальный аэропорт "Минск". Полет выполнялся в штатном режиме", - говорится в сообщении, распространенном авиакомпанией в четверг. Отмечается, что благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на взлетно-посадочной полосе аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки. "В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения шины левого основного колеса шасси", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905505105.html

минск

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, белавиа, стамбул, boeing 737