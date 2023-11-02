https://ria.ru/20231102/samolet-1906850189.html
В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси
В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси - РИА Новости, 02.11.2023
В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, следовавший из Стамбула, совершил успешную посадку с поврежденной шиной колеса шасси, никто не... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:32
2023-11-02T09:32
2023-11-02T09:33
минск
белавиа
стамбул
boeing 737
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, следовавший из Стамбула, совершил успешную посадку с поврежденной шиной колеса шасси, никто не пострадал. "Первого ноября после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка воздушного судна Boeing 737 – MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении шины колеса самолета. Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения Национальный аэропорт "Минск". Полет выполнялся в штатном режиме", - говорится в сообщении, распространенном авиакомпанией в четверг. Отмечается, что благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на взлетно-посадочной полосе аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки. "В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения шины левого основного колеса шасси", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905505105.html
минск
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8c776b77fefcafd0c07735661420ef9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белавиа, стамбул, boeing 737
Минск, Белавиа, Стамбул, Boeing 737
В Минске самолет "Белавиа" совершил посадку с поврежденной шиной шасси
В Минске самолет "Белавиа" совершил успешную посадку с поврежденной шиной шасси
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости.
Белорусская авиакомпания
"Белавиа" сообщила, что ее самолет, следовавший из Стамбула, совершил успешную посадку с поврежденной шиной колеса шасси, никто не пострадал.
"Первого ноября после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка воздушного судна Boeing 737 – MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении шины колеса самолета. Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения Национальный аэропорт "Минск". Полет выполнялся в штатном режиме", - говорится в сообщении, распространенном авиакомпанией в четверг.
Аэрофлот будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе
Отмечается, что благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на взлетно-посадочной полосе аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки.
"В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения шины левого основного колеса шасси", - говорится в сообщении.