https://ria.ru/20231102/rotatsiya-1907042853.html
Российские военные обеспечили безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военные обеспечили безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные обеспечили безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:07
2023-11-02T19:07
2023-11-02T19:30
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у н.п. Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении. В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы методом подрыва накладным зарядом на месте и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20231102/ataka-1907035635.html
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
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Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео Минобороны
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
2023-11-02T19:07
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россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Российские военные обеспечили безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у н.п. Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
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В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС.
При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.
Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы методом подрыва накладным зарядом на месте и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси
на станцию.
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