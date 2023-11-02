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Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов - РИА Новости, 02.11.2023
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11:41 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ramenki-1906881328.html
Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов
Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов - РИА Новости, 02.11.2023
Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов
Здание нового учебного корпуса в районе Раменки в Западном административном округе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений, готово... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:41
2023-11-02T11:41
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Недвижимость. Здание нового учебного корпуса в районе Раменки в Западном административном округе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений, готово на 55%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого наряду с жилыми домами инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Комплекс расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 12Б. Здание будет разделено на две части: учебный корпус на 300 мест и дошкольное отделение на 125 мест. В строящемся комплексе полностью возведены монолитные железобетонные конструкции, ведутся отделочные работы и благоустройство территории, указывается в сообщении. Как уточняется в нем, здание будет переменной этажности – два-четыре этажа. В школьном отделении разместят многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и IT-полигоном. Кроме того, на территории комплекса предусмотрено обустройство спортивного ядра с универсальными площадками для баскетбола, волейбола, футбольным полем, беговой дорожкой и прыжковым сектором.
https://ria.ru/20231101/moskva-1906658804.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Недвижимость. Здание нового учебного корпуса в районе Раменки в Западном административном округе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений, готово на 55%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого наряду с жилыми домами инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное"
Вчера, 13:06
Комплекс расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 12Б. Здание будет разделено на две части: учебный корпус на 300 мест и дошкольное отделение на 125 мест. В строящемся комплексе полностью возведены монолитные железобетонные конструкции, ведутся отделочные работы и благоустройство территории, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, здание будет переменной этажности – два-четыре этажа. В школьном отделении разместят многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и IT-полигоном.
Кроме того, на территории комплекса предусмотрено обустройство спортивного ядра с универсальными площадками для баскетбола, волейбола, футбольным полем, беговой дорожкой и прыжковым сектором.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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