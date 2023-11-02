https://ria.ru/20231102/ramenki-1906881328.html

Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов

Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов - РИА Новости, 02.11.2023

Бочкарев: новый учебный корпус в Раменках готов на 55 процентов

Здание нового учебного корпуса в районе Раменки в Западном административном округе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений, готово... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Недвижимость. Здание нового учебного корпуса в районе Раменки в Западном административном округе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений, готово на 55%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого наряду с жилыми домами инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Комплекс расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 12Б. Здание будет разделено на две части: учебный корпус на 300 мест и дошкольное отделение на 125 мест. В строящемся комплексе полностью возведены монолитные железобетонные конструкции, ведутся отделочные работы и благоустройство территории, указывается в сообщении. Как уточняется в нем, здание будет переменной этажности – два-четыре этажа. В школьном отделении разместят многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и IT-полигоном. Кроме того, на территории комплекса предусмотрено обустройство спортивного ядра с универсальными площадками для баскетбола, волейбола, футбольным полем, беговой дорожкой и прыжковым сектором.

https://ria.ru/20231101/moskva-1906658804.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы