https://ria.ru/20231102/rakety-1907013289.html

Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет

Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет - РИА Новости, 02.11.2023

Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что за последние дни перехватила крылатую ракету, выпущенную с юго-востока, и ракету класса... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

красное море

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что за последние дни перехватила крылатую ракету, выпущенную с юго-востока, и ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря. "В последние дни крылатая ракета, запущенная с юго-востока в направлении воздушного пространства Израиля, была обнаружена системой контроля... ВВС Израиля... Истребители Adir вылетели и успешно перехватили ракету. Позже в этот же день система ПРО Arrow ВВС Израиля перехватила ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря", - говорится в сообщении израильской армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

израиль

красное море

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, красное море, в мире, сектор газа