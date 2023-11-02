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Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование - РИА Новости, 02.11.2023
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14:35 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование - РИА Новости, 02.11.2023
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:35
2023-11-02T14:35
надежные люди
технологии
салават
республика башкортостан
общество
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. "Салаватцы и организации города продолжают оказывать помощь нашим бойцам. Сегодня были получены ретрансляторы, которые предназначены для решения проблем дальности радиосвязи. Данные ретрансляторы работают на одной частоте и могут использоваться в системе как базовая станция. Помимо этого, были закуплены радиостанции. Они обладают небольшим весом – 274 г, достаточно мощным аккумулятором на 2200 мАч, ударопрочным, влагозащищенным покрытием, что очень важно в условиях боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование и сопутствующие товары к нему закуплены на сумму около 1 миллиона рублей.
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технологии, салават, республика башкортостан, общество
Надежные люди, Технологии, Салават, Республика Башкортостан, Общество
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование

Из башкирского Салавата в зону СВО отправили радиооборудование на миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии.
«
"Салаватцы и организации города продолжают оказывать помощь нашим бойцам. Сегодня были получены ретрансляторы, которые предназначены для решения проблем дальности радиосвязи. Данные ретрансляторы работают на одной частоте и могут использоваться в системе как базовая станция. Помимо этого, были закуплены радиостанции. Они обладают небольшим весом – 274 г, достаточно мощным аккумулятором на 2200 мАч, ударопрочным, влагозащищенным покрытием, что очень важно в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что оборудование и сопутствующие товары к нему закуплены на сумму около 1 миллиона рублей.
 
Надежные людиТехнологииСалаватРеспублика БашкортостанОбщество
 
 
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