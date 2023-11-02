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Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование - РИА Новости, 02.11.2023
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:35
2023-11-02T14:35
2023-11-02T14:35
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. "Салаватцы и организации города продолжают оказывать помощь нашим бойцам. Сегодня были получены ретрансляторы, которые предназначены для решения проблем дальности радиосвязи. Данные ретрансляторы работают на одной частоте и могут использоваться в системе как базовая станция. Помимо этого, были закуплены радиостанции. Они обладают небольшим весом – 274 г, достаточно мощным аккумулятором на 2200 мАч, ударопрочным, влагозащищенным покрытием, что очень важно в условиях боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование и сопутствующие товары к нему закуплены на сумму около 1 миллиона рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, салават, республика башкортостан, общество
Надежные люди, Технологии, Салават, Республика Башкортостан, Общество
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
Из башкирского Салавата в зону СВО отправили радиооборудование на миллион рублей