https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html

Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование

Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование - РИА Новости, 02.11.2023

Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование

Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:35

2023-11-02T14:35

2023-11-02T14:35

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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Жители башкирского города Салават закупили радиооборудование на 1 миллион рублей для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в городской мэрии. "Салаватцы и организации города продолжают оказывать помощь нашим бойцам. Сегодня были получены ретрансляторы, которые предназначены для решения проблем дальности радиосвязи. Данные ретрансляторы работают на одной частоте и могут использоваться в системе как базовая станция. Помимо этого, были закуплены радиостанции. Они обладают небольшим весом – 274 г, достаточно мощным аккумулятором на 2200 мАч, ударопрочным, влагозащищенным покрытием, что очень важно в условиях боевых действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование и сопутствующие товары к нему закуплены на сумму около 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231101/pomosch-1906721027.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, салават, республика башкортостан, общество