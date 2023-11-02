https://ria.ru/20231102/proschenie-1907048798.html
Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках
Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках - РИА Новости, 02.11.2023
Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках
Глава Дагестана Сергей Меликов не согласился с позицией людей, которые просят простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:46
2023-11-02T19:46
2023-11-02T19:46
беспорядки в аэропорту махачкалы
сергей меликов
махачкала
тель-авив
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов не согласился с позицией людей, которые просят простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Ранее Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки. "Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность", - сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан". Он, как и накануне, подчеркнул, что тем, кто в тот вечер оказался на территории аэропорта случайно, неосознанно или по ошибке, "надо дать шанс осознать, сделать выводы, чтобы больше подобного они не повторяли". Касательно обращений спортсменов Меликов напомнил, что "даже в боях без правил есть правила". В минувшее воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
https://ria.ru/20231102/nakazanie-1906852875.html
махачкала
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_310823acbe5e26f2752f7795f87e1194.jpg
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
2023-11-02T19:46
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, махачкала, тель-авив, израиль
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Сергей Меликов, Махачкала, Тель-Авив, Израиль
Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках
Меликов не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов не согласился с позицией людей, которые просят простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.
Ранее Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки.
"Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность", - сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".
Он, как и накануне, подчеркнул, что тем, кто в тот вечер оказался на территории аэропорта случайно, неосознанно или по ошибке, "надо дать шанс осознать, сделать выводы, чтобы больше подобного они не повторяли". Касательно обращений спортсменов Меликов напомнил, что "даже в боях без правил есть правила".
В минувшее воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО
, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
В понедельник президент России Владимир Путин
заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины
, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков