https://ria.ru/20231102/proschenie-1907048798.html

Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках

Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках - РИА Новости, 02.11.2023

Глава Дагестана не согласился с позицией о прощении виновных в беспорядках

Глава Дагестана Сергей Меликов не согласился с позицией людей, которые просят простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:46

2023-11-02T19:46

2023-11-02T19:46

беспорядки в аэропорту махачкалы

сергей меликов

махачкала

тель-авив

израиль

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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов не согласился с позицией людей, которые просят простить виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Ранее Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки. "Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность", - сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан". Он, как и накануне, подчеркнул, что тем, кто в тот вечер оказался на территории аэропорта случайно, неосознанно или по ошибке, "надо дать шанс осознать, сделать выводы, чтобы больше подобного они не повторяли". Касательно обращений спортсменов Меликов напомнил, что "даже в боях без правил есть правила". В минувшее воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

https://ria.ru/20231102/nakazanie-1906852875.html

махачкала

тель-авив

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-11-02T19:46 true PT0M11S

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беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, махачкала, тель-авив, израиль