https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html

В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током

В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током - РИА Новости, 02.11.2023

В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током

Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:05

2023-11-02T12:05

2023-11-02T12:06

происшествия

красноярский край

ачинск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. "В Ачинске проводится проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы. <…> Проверкой установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током", - говорится в сообщении. Тело десятилетней девочки без признаков жизни обнаружили ее мать и дед вечером в ванной комнате, уточнили в ведомстве. В данный момент назначена экспертиза для точного установления причины смерти.

https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html

красноярский край

ачинск

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происшествия, красноярский край, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)