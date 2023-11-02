Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 02.11.2023 (обновлено: 12:06 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током - РИА Новости, 02.11.2023
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током
Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:05
2023-11-02T12:06
происшествия
красноярский край
ачинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. "В Ачинске проводится проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы. &lt;…&gt; Проверкой установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током", - говорится в сообщении. Тело десятилетней девочки без признаков жизни обнаружили ее мать и дед вечером в ванной комнате, уточнили в ведомстве. В данный момент назначена экспертиза для точного установления причины смерти.
https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html
красноярский край
ачинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током

В Красноярском крае девочка погибла в ванной после удара током

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК.
"В Ачинске проводится проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы. <…> Проверкой установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током", - говорится в сообщении.
Тело десятилетней девочки без признаков жизни обнаружили ее мать и дед вечером в ванной комнате, уточнили в ведомстве. В данный момент назначена экспертиза для точного установления причины смерти.
Табличка на дверях отделения в больнице - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке
11:06
 
ПроисшествияКрасноярский крайАчинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала