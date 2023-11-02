https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током - РИА Новости, 02.11.2023
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током
Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:05
2023-11-02T12:05
2023-11-02T12:06
происшествия
красноярский край
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током, сообщает региональный главк СК. "В Ачинске проводится проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы. <…> Проверкой установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током", - говорится в сообщении. Тело десятилетней девочки без признаков жизни обнаружили ее мать и дед вечером в ванной комнате, уточнили в ведомстве. В данный момент назначена экспертиза для точного установления причины смерти.
https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html
красноярский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае ребенок погиб в ванной после удара током
В Красноярском крае девочка погибла в ванной после удара током
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости.
Десятилетняя девочка в Ачинске на западе Красноярского края погибла в ванной комнате из-за удара током
, сообщает региональный главк СК.
"В Ачинске проводится проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы. <…> Проверкой установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током", - говорится в сообщении.
Тело десятилетней девочки без признаков жизни обнаружили ее мать и дед вечером в ванной комнате, уточнили в ведомстве. В данный момент назначена экспертиза для точного установления причины смерти.
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