"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров
Экс-морпех: Запад и националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Страны Запада и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Он всенародно избран на мирных условиях. Говорит, что пойдет на мирные переговоры с Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путем, обсуждать конфликт на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир"", — утверждает эксперт.
По его словам, на украинского политика надавили не только националисты в его собственной стране, но и представители западных государств, убедив его отказаться от каких-либо мирных соглашений с Кремлем.
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"И он повелся. Он со всем согласился. И теперь он еще больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну", — резюмировал Хо.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.