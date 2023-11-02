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"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров - РИА Новости, 02.11.2023
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09:40 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/prichina-1906852009.html
"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров
"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров - РИА Новости, 02.11.2023
"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров
заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:40
2023-11-02T09:40
в мире
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владимир зеленский
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политика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Страны Запада и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Он всенародно избран на мирных условиях. Говорит, что пойдет на мирные переговоры с Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путем, обсуждать конфликт на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: &quot;Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир&quot;&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, на украинского политика надавили не только националисты в его собственной стране, но и представители западных государств, убедив его отказаться от каких-либо мирных соглашений с Кремлем.&quot;И он повелся. Он со всем согласился. И теперь он еще больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну&quot;, — резюмировал Хо.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, политика
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Политика
"Он повелся". В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров

Экс-морпех: Запад и националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Страны Запада и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Он всенародно избран на мирных условиях. Говорит, что пойдет на мирные переговоры с Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путем, обсуждать конфликт на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир"", — утверждает эксперт.

По его словам, на украинского политика надавили не только националисты в его собственной стране, но и представители западных государств, убедив его отказаться от каких-либо мирных соглашений с Кремлем.
«

"И он повелся. Он со всем согласился. И теперь он еще больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну", — резюмировал Хо.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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