https://ria.ru/20231102/prankery-1906935127.html

Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня

Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня - РИА Новости, 02.11.2023

Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня

Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что на организацию телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ушло "около двух дней". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:49

2023-11-02T13:49

2023-11-02T13:49

италия

джорджа мелони

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что на организацию телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ушло "около двух дней". "Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров", - заявил Вован (Владимир Кузнецов) в интервью итальянской газете la Repubblica. "Около двух дней", - сказал Лексус (Алексей Столяров), отвечая на тот же вопрос. По их словам, в публикации аудиозаписи разговора с Мелони они отрезали только "скучные начальные любезности", при этом отказавшись сообщить, за кого себя выдавали в беседе. Они также попросили не винить ответственных за организацию пранка и добавили, что "знают, как работают протоколы и как использовать изъяны в безопасности". "Но это не значит, что в итальянском случае протокол был ошибочен", - сказали они. Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони, и что служба была "введена в заблуждение". Итальянские СМИ в четверг сообщили, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, и виновным в ошибке может быть назначен сам Тало. Портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщил, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими пранкерами.

https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html

https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html

италия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

италия, джорджа мелони, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)