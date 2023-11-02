https://ria.ru/20231102/prankery-1906935127.html
Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня
Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня - РИА Новости, 02.11.2023
Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня
Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что на организацию телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ушло "около двух дней". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:49
2023-11-02T13:49
2023-11-02T13:49
италия
джорджа мелони
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что на организацию телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ушло "около двух дней". "Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров", - заявил Вован (Владимир Кузнецов) в интервью итальянской газете la Repubblica. "Около двух дней", - сказал Лексус (Алексей Столяров), отвечая на тот же вопрос. По их словам, в публикации аудиозаписи разговора с Мелони они отрезали только "скучные начальные любезности", при этом отказавшись сообщить, за кого себя выдавали в беседе. Они также попросили не винить ответственных за организацию пранка и добавили, что "знают, как работают протоколы и как использовать изъяны в безопасности". "Но это не значит, что в итальянском случае протокол был ошибочен", - сказали они. Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони, и что служба была "введена в заблуждение". Итальянские СМИ в четверг сообщили, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, и виновным в ошибке может быть назначен сам Тало. Портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщил, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими пранкерами.
https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html
https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, джорджа мелони, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
Италия, Джорджа Мелони, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Вован и Лексус заявили, что добрались до премьера Италии за два дня
Вован и Лексус: на организацию разговора с премьером Италии Мелони ушло два дня
РИМ, 2 ноя - РИА Новости.
Российские пранкеры Вован и Лексус заявили
, что на организацию телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ушло "около двух дней".
"Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров", - заявил Вован (Владимир Кузнецов
) в интервью итальянской газете la Repubblica. "Около двух дней", - сказал Лексус (Алексей Столяров
), отвечая на тот же вопрос.
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По их словам, в публикации аудиозаписи разговора с Мелони они отрезали только "скучные начальные любезности", при этом отказавшись сообщить, за кого себя выдавали в беседе. Они также попросили не винить ответственных за организацию пранка и добавили, что "знают, как работают протоколы и как использовать изъяны в безопасности". "Но это не значит, что в итальянском случае протокол был ошибочен", - сказали они.
Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине
, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима
обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони, и что служба была "введена в заблуждение".
Итальянские СМИ в четверг сообщили, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, и виновным в ошибке может быть назначен сам Тало. Портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщил, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими пранкерами.
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