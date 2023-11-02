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Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре - РИА Новости, 02.11.2023
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09:04 02.11.2023 (обновлено: 10:02 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре - РИА Новости, 02.11.2023
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре
Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:04
2023-11-02T10:02
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. "В поселке Ближний Агаповского муниципального района произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина – работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят", - говорится в сообщении. Уточняется, что самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре

В Челябинской области один человек, 250 свиней и 10 телят погибли при пожаре

© Главное управление МЧС России по Челябинской области/TelegramПожар на животноводческой ферме в Челябинской области. 1 ноября 2023
Пожар на животноводческой ферме в Челябинской области. 1 ноября 2023
© Главное управление МЧС России по Челябинской области/Telegram
Пожар на животноводческой ферме в Челябинской области. 1 ноября 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС.
"В поселке Ближний Агаповского муниципального района произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина – работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения.
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ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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