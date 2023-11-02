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Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре - РИА Новости, 02.11.2023
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре
Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:04
2023-11-02T09:04
2023-11-02T10:02
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. "В поселке Ближний Агаповского муниципального района произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина – работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят", - говорится в сообщении. Уточняется, что самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре
В Челябинской области один человек, 250 свиней и 10 телят погибли при пожаре