https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html

Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре

Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре - РИА Новости, 02.11.2023

Под Челябинском один человек, 250 свиней и десять телят погибли при пожаре

Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:04

2023-11-02T09:04

2023-11-02T10:02

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Один человек, 10 телят и 250 свиней погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС. "В поселке Ближний Агаповского муниципального района произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина – работник фермы. Также погибло 250 голов свиней и 10 телят", - говорится в сообщении. Уточняется, что самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения.

https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)