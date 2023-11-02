https://ria.ru/20231102/polsha-1907025772.html

Медведев заявил о решимости Польши вернуть свои исторические территории

Медведев заявил о решимости Польши вернуть свои исторические территории - РИА Новости, 02.11.2023

Медведев заявил о решимости Польши вернуть свои исторические территории

Польша стремится обеспечить свое тотальное господство в регионе, она полна решимости вернуть свои исторические территории, в связи с чем может пойти на крайне... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:10

2023-11-02T18:10

2023-11-02T18:10

дмитрий медведев

польша

украина

в мире

нато

евросоюз

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша стремится обеспечить свое тотальное господство в регионе, она полна решимости вернуть свои исторические территории, в связи с чем может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты". "Поддерживая Украину в ее конфликте с Россией, Польша с помощью "зонтика" НАТО и ЕС стремится лишь к одному — обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой. Эта страна полна решимости вернуть свои территории, несправедливо, по ее мнению, у нее отторгнутые, и воплотить в жизнь давно терзающие ее представления "о справедливом мироустройстве". Вопреки здравому смыслу она может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия в регионе", - считает Медведев.Он считает, что, " несмотря на весь геополитический азарт", Польша остается государством, которое "серьезно отстает от ведущих западноевропейских стран". Медведев также полагает, что значительный приток украинских беженцев и отказ от российских энергоносителей будут и дальше ухудшать социально-экономическое положение Польши и "больно бить по карману миллионов рядовых поляков". "Хорошо это понимая, польское руководство в очередной раз прибегло к испытанному лекарству, отвлекающему общество от текущих проблем и вдохновляющему его на мифические свершения. Это лекарство — опасная смесь из местечкового национализма и непримиримой русофобии. Ничего нового польские элиты для маскировки неполноценности своей страны, ее неизжитых исторических обид придумать не могут, да и не хотят", - добавил зампред Совбеза По его словам, будущее государственности Польши "вновь бездумно бросается на алтарь политических манипуляций". "Однако история не дает никаких гарантий, что она выйдет победителем из конфликта, который разожгла собственными силами. Особенно если снова решится пойти в поход против России", - написал Медведев..

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

украина

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дмитрий медведев, польша, украина, в мире, нато, евросоюз