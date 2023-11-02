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Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд - РИА Новости, 02.11.2023
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17:19 02.11.2023 (обновлено: 17:20 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/politseyskiy-1907006110.html
Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд
Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд - РИА Новости, 02.11.2023
Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд
Сотрудник конвойного подразделения УМВД России по Ростову-на-Дону передал наркотики и психотропные вещества подсудимому, которого сопровождал на заседание,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:19
2023-11-02T17:20
происшествия
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник конвойного подразделения УМВД России по Ростову-на-Дону передал наркотики и психотропные вещества подсудимому, которого сопровождал на заседание, полицейский уволен, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. "Предварительно установлено, что 2 октября сотрудник конвойного подразделения управления МВД России по Ростову-на-Дону передал наркотические и психотропные вещества гражданину, находящемуся под стражей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что полицейский конвоировал мужчину в суд на заседание. После того как инцидент вскрылся, полицейского уволили по отрицательным основаниям. "Собранные оперативниками собственной безопасности полицейского главка материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230907/marikhuana-1894823722.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд

В Ростове-на-Дону полицейский передал наркотики подсудимому, конвоируемому в суд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник конвойного подразделения УМВД России по Ростову-на-Дону передал наркотики и психотропные вещества подсудимому, которого сопровождал на заседание, полицейский уволен, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
«
"Предварительно установлено, что 2 октября сотрудник конвойного подразделения управления МВД России по Ростову-на-Дону передал наркотические и психотропные вещества гражданину, находящемуся под стражей", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что полицейский конвоировал мужчину в суд на заседание.
После того как инцидент вскрылся, полицейского уволили по отрицательным основаниям.
«
"Собранные оперативниками собственной безопасности полицейского главка материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы", - добавили в ведомстве.
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