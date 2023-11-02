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Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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08:48 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/politika-1906845951.html
Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе
Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе
Сергей Сафронов. Россия не дружит против других стран, США сколачивают блоки против неугодных, для них союзники - расходный материал, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:48
2023-11-02T08:48
россия
сша
вашингтон (штат)
александр венедиктов
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Россия не дружит против других стран, США сколачивают блоки против неугодных, для них союзники - расходный материал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону. Да и равноправными союзами их назвать, конечно, язык не поворачивается. Для США так называемые союзники – это просто расходный материал для достижения своих целей", - сказал Венедиктов.
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), александр венедиктов, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Венедиктов, В мире
Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: США сколачивают блоки против неугодных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Россия не дружит против других стран, США сколачивают блоки против неугодных, для них союзники - расходный материал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону. Да и равноправными союзами их назвать, конечно, язык не поворачивается. Для США так называемые союзники – это просто расходный материал для достижения своих целей", - сказал Венедиктов.
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