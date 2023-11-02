https://ria.ru/20231102/politika-1906845951.html

Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе

Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

Россия не дружит против других стран, заявили в Совбезе

Сергей Сафронов. Россия не дружит против других стран, США сколачивают блоки против неугодных, для них союзники - расходный материал, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:48

2023-11-02T08:48

2023-11-02T08:48

россия

сша

вашингтон (штат)

александр венедиктов

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Россия не дружит против других стран, США сколачивают блоки против неугодных, для них союзники - расходный материал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону. Да и равноправными союзами их назвать, конечно, язык не поворачивается. Для США так называемые союзники – это просто расходный материал для достижения своих целей", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20231101/protivostoyanie-1906728241.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), александр венедиктов, в мире