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Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1907002190.html
Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году
Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2023
Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году
В Московской области более двух тысяч детей-сирот обрели семьи с начала текущего года, в регионе работают школы приемных родителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:05
2023-11-02T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
сироты
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более двух тысяч детей-сирот обрели семьи с начала текущего года, в регионе работают школы приемных родителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "С начала года наши специалисты органов опеки и попечительства устроили в семьи более двух тысяч детей-сирот. Приоритетным для нас, конечно же, является оформление опеки родственниками или одним из родителей, но, если такой возможности нет, - у нас есть отличные приемные семьи", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в Московской области нет детских домов, им на смену пришли семейные центры. Кроме того, для подготовки приемных родителей работает 73 школы приемных родителей. "Система устройства детей работает настолько эффективно, что дети не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в семью", – добавила Болатаева.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Сироты

Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более двух тысяч детей-сирот обрели семьи с начала текущего года, в регионе работают школы приемных родителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"С начала года наши специалисты органов опеки и попечительства устроили в семьи более двух тысяч детей-сирот. Приоритетным для нас, конечно же, является оформление опеки родственниками или одним из родителей, но, если такой возможности нет, - у нас есть отличные приемные семьи", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что в Московской области нет детских домов, им на смену пришли семейные центры. Кроме того, для подготовки приемных родителей работает 73 школы приемных родителей.
"Система устройства детей работает настолько эффективно, что дети не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в семью", – добавила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваСироты
 
 
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