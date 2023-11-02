Рейтинг@Mail.ru
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:01 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906959594.html
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников - РИА Новости, 02.11.2023
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников
Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:01
2023-11-02T15:01
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тысяч жителей Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, по данным главы региона, в 2023 году свыше 30 тысяч пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно была оказана поддержка семьям, где есть дети со сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей, ежемесячно получают 600 детей. "Что касается многодетных семей – для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тысячи рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тысяч. Эти изменения коснулись 13,5 тысячи школьников", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тысяч жителей Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню
13:17
Так, по данным главы региона, в 2023 году свыше 30 тысяч пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно была оказана поддержка семьям, где есть дети со сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей, ежемесячно получают 600 детей.
"Что касается многодетных семей – для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тысячи рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тысяч. Эти изменения коснулись 13,5 тысячи школьников", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала