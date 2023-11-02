https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906959594.html

Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников

Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников - РИА Новости, 02.11.2023

Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников

Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:01

2023-11-02T15:01

2023-11-02T15:01

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тысяч жителей Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, по данным главы региона, в 2023 году свыше 30 тысяч пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно была оказана поддержка семьям, где есть дети со сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей, ежемесячно получают 600 детей. "Что касается многодетных семей – для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тысячи рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тысяч. Эти изменения коснулись 13,5 тысячи школьников", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)