https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906959594.html
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников - РИА Новости, 02.11.2023
Новые соцвыплаты в Подмосковье получили почти 45 тысяч льготников
Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:01
2023-11-02T15:01
2023-11-02T15:01
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тысяч жителей Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, по данным главы региона, в 2023 году свыше 30 тысяч пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно была оказана поддержка семьям, где есть дети со сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей, ежемесячно получают 600 детей. "Что касается многодетных семей – для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тысячи рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тысяч. Эти изменения коснулись 13,5 тысячи школьников", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч льготников в Подмосковье получили социальные выплаты благодаря внедрению трех новых мер поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тысяч жителей Подмосковья", - отметил Воробьев
, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Так, по данным главы региона, в 2023 году свыше 30 тысяч пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно была оказана поддержка семьям, где есть дети со сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей, ежемесячно получают 600 детей.
"Что касается многодетных семей – для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тысячи рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тысяч. Эти изменения коснулись 13,5 тысячи школьников", - добавил губернатор.