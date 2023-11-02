https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню - РИА Новости, 02.11.2023
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню
В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:17
2023-11-02T13:17
2023-11-02T13:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе получение выплаты на молочную кухню стало еще удобнее и доступнее. Выплата предоставляется в рамках национального проекта "Демография". "Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение выплаты на молочную кухню доступно для беременных, кормящих мам и семей с детьми до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1 тысячи рублей в месяц. А с начала текущего года подмосковным жителям выплатили почти 870 миллионов рублей на молочную кухню.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В регионе получение выплаты на молочную кухню стало еще удобнее и доступнее. Выплата предоставляется в рамках национального проекта "Демография".
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"Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что получение выплаты на молочную кухню доступно для беременных, кормящих мам и семей с детьми до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1 тысячи рублей в месяц. А с начала текущего года подмосковным жителям выплатили почти 870 миллионов рублей на молочную кухню.