Рейтинг@Mail.ru
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:17 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню - РИА Новости, 02.11.2023
Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню
В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:17
2023-11-02T13:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе получение выплаты на молочную кухню стало еще удобнее и доступнее. Выплата предоставляется в рамках национального проекта "Демография". "Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение выплаты на молочную кухню доступно для беременных, кормящих мам и семей с детьми до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1 тысячи рублей в месяц. А с начала текущего года подмосковным жителям выплатили почти 870 миллионов рублей на молочную кухню.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В регионе получение выплаты на молочную кухню стало еще удобнее и доступнее. Выплата предоставляется в рамках национального проекта "Демография".
Участок сортировки и упаковки куриных яиц - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Производство оборудования маркировки товаров запустят в Подмосковье
Вчера, 18:55
"Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что получение выплаты на молочную кухню доступно для беременных, кормящих мам и семей с детьми до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1 тысячи рублей в месяц. А с начала текущего года подмосковным жителям выплатили почти 870 миллионов рублей на молочную кухню.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала