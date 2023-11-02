https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906924611.html

Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню

Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню - РИА Новости, 02.11.2023

Свыше 220 тысяч женщин Подмосковья оформили выплату на молочную кухню

В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:17

2023-11-02T13:17

2023-11-02T13:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более 220 тысяч женщин оформили выплату на молочную кухню, эта мера соцподдержки очень востребована, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В регионе получение выплаты на молочную кухню стало еще удобнее и доступнее. Выплата предоставляется в рамках национального проекта "Демография". "Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение выплаты на молочную кухню доступно для беременных, кормящих мам и семей с детьми до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1 тысячи рублей в месяц. А с начала текущего года подмосковным жителям выплатили почти 870 миллионов рублей на молочную кухню.

https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева