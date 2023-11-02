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Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:17 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906891712.html
Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье
Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2023
Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье
В Московской области более трех миллионов человек сделали прививку от гриппа, кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:17
2023-11-02T12:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более трех миллионов человек сделали прививку от гриппа, кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Привиться можно не только на базе поликлиники, но также и в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах: вблизи вокзалов, ж/д станций, на городских площадях. "Чтобы защититься от гриппа и его опасных осложнений, необходимо сделать прививку. На данный момент вакцинация является самым надежным способом профилактики данного заболевания. В настоящий момент количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило три миллиона человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медспециалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Привиться в поликлинике можно по предварительной записи. Ее оформление возможно на подмосковном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация

Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Вакцинация
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более трех миллионов человек сделали прививку от гриппа, кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Привиться можно не только на базе поликлиники, но также и в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах: вблизи вокзалов, ж/д станций, на городских площадях.
Медицинский автомобиль мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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"Чтобы защититься от гриппа и его опасных осложнений, необходимо сделать прививку. На данный момент вакцинация является самым надежным способом профилактики данного заболевания. В настоящий момент количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило три миллиона человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медспециалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
Привиться в поликлинике можно по предварительной записи. Ее оформление возможно на подмосковном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаВакцинация
 
 
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