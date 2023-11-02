https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906891712.html

Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье

Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2023

Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области более трех миллионов человек сделали прививку от гриппа, кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:17

2023-11-02T12:17

2023-11-02T12:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

вакцинация

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Московской области более трех миллионов человек сделали прививку от гриппа, кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Привиться можно не только на базе поликлиники, но также и в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах: вблизи вокзалов, ж/д станций, на городских площадях. "Чтобы защититься от гриппа и его опасных осложнений, необходимо сделать прививку. На данный момент вакцинация является самым надежным способом профилактики данного заболевания. В настоящий момент количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило три миллиона человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медспециалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Привиться в поликлинике можно по предварительной записи. Ее оформление возможно на подмосковном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906884271.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация