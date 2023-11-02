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"Высокотех" сегмента МСП: локомотиву экономики нужна поддержка

"Высокотех" сегмента МСП: локомотиву экономики нужна поддержка - РИА Новости, 02.11.2023

"Высокотех" сегмента МСП: локомотиву экономики нужна поддержка

Высокие технологии требуют "длинных" денег. Без них сложно создать серьезный задел на будущее, ведь технологические инновации "завязаны" на фундаментальных и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:39

2023-11-02T11:39

2023-11-02T12:22

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Карина Ивашко. Высокие технологии требуют "длинных" денег. Без них сложно создать серьезный задел на будущее, ведь технологические инновации "завязаны" на фундаментальных и прикладных науках. Весомый вклад в развитие технологий сегодня все заметнее вносят компании сегмента МСП, в том числе и в области импортозамещения. По мнению экспертов, они быстрее адаптируются к новым реалиям, но им нужна поддержка – со стороны государства и при участии банковского сектора. Насколько сложно сегодня малому и среднему бизнесу сферы "высокотеха" получить льготное финансирование, и какими разработками занимаются компании, которые получили долгосрочные кредиты дешево? Рассмотрим на реальных примерах. Новаторы, импортозаместители и визионеры "Мы разработали платформу по усилению интеллектуальной деятельности сотрудников на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта – Neuro Angel (Нейро Энджел). И с помощью нейроинтерфейсов (новейших устройств для обмена информацией между мозгом и компьютером) выходим на более глубокий уровень понимания того, что происходит с человеком, когда он выполняет интеллектуальную задачу или, проще говоря, работает головой. Мы снимаем сигналы энцефалографии (ЭЭГ) и преобразовываем их в полезные показатели. Для HR делаем профили нейрокомпетенций и проводим по ним отбор персонала, помогая строить карьерные траектории. Для промышленных предприятий проводим тестирование сотрудников перед сменой или рейсом, чтобы определить уровень заряда их "когнитивной батарейки", что особенно важно, когда работа сопряжена с высокими рисками", - рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Лаборатория знаний" Александр Макаров. Такое "сканирование" мозга - психоэмоционального состояния человека - от банального "мало спал и туго соображает" до проблем с концентрацией из-за того, что душа не на месте, оказывается, весьма востребовано. "Кредит помогает нам реализовывать свой научно-технологический задел и заходить в новые сегменты рынков, а также увеличивать продажи уже существующих продуктов.", - поделился Макаров. По данным Корпорации МСП, лидерами по количеству обращений за такими кредитами стали предприниматели, занимающиеся научными исследованиями, проектированием и производством машин и оборудования, разработкой компьютерного ПО. "Потенциал высокотехнологичных МСП очень высок – это локомотивы развития экономики. И речь не только об инновациях в производстве – это еще и кадровый потенциал. Инженеры, ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики, ИТ сегодня охотно идут в сегмент МСП, предпочитая делать карьеру здесь. Корпоративная культура некрупного бизнеса более гибкая и дает больше возможностей быть не исполнителем, а настоящим визионером. Но, конечно, новаторам нужна поддержка", - убежден Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка. Программа льготного кредитования для "высокотеха", реализацию которой курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, позволяет расширять горизонты планирования и сокращать время и ресурсы для вывода новой продукции на рынок. Однако она не задумывалась как массовая. Чтобы войти в нее, претенденты должны соответствовать ряду критериев. В частности, относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 12%, а также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Работа компаний может быть связана с искусственным интеллектом, производственными, коммуникационными и генетическими технологиями, интернетом вещей, биотехнологиями и фармацевтикой – всего определено 16 приоритетных направлений. С момента старта программы в 2022 году условия участия в ней существенно упростились. "Получив обратную связь от бизнеса, был сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, упростили условия расчета темпов роста выручки. Еще одним важным изменением, о котором просили предприниматели, стало снятие ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы. Раньше компания была вынуждена выбирать – получать финансирование на инвестиционные цели или для пополнения оборотных средств. Теперь в рамках одобренного лимита бизнес может заключить кредитные договоры на обе цели одновременно", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что в ближайшее время программа будет расширена: малые технологические компании (МТК) тоже смогут рассчитывать на льготное кредитование. Соответствующее предложение подготовлено Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. Также предполагается увеличить максимальный размер кредита до одного миллиарда рублей. "Мы брали льготный кредит как высокотехнологичная компания в форме возобновляемой кредитной линии – 110 миллионов рублей сроком на три года, - рассказал РИА Новости гендиректор научно-производственной компании "Аурика" Михаил Симиновский. – Мы разрабатываем и производим реабилитационную технику для слабослышащих людей. Активно работаем в области импортозамещения. В частности, выпускаем современные цифровые слуховые аппараты при разной степени потери слуха на базе отечественного ПО. Льготное финансирование позволяет нам увеличивать объем производства, обеспечивая тем самым импортозамещение социально значимых товаров". Интеллектомер, недрокол и эликсиры молодости Среди компаний, получивших поддержку, в частности, оказалась Омская компания "ДиборЭкспорт" – производство машин для сельского и лесного хозяйства, челябинское НПО "Пневмаш" – обогатительное и горно-шахтное оборудование, петербургская компания "СПБ", выполняющая весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания средств криптозащиты информации и защищенных систем, "ФармОушен Лаб" – Приморский край, уникальные комплексы для здоровья, которые выходят под торговой маркой "Доктор Море". Сферы самые разные. Как и география. Льготное финансирование по итогам текущего года получат более 120 предприятий на общую сумму не менее 15 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231102/servis-1906700685.html

https://ria.ru/20231102/poruchitelstva-1906771445.html

https://ria.ru/20231031/gospodderzhka-1906438049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр макаров, иван подберезняк, андрей белоусов, корпорация мсп, мсп банк, поддержка бизнеса