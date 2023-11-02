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СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
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19:57 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/pauzy-1907049718.html
СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе
СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:57
2023-11-02T19:57
в мире
израиль
россия
сша
владимир путин
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
оон
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи, сообщает газета New York Times. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. "Блинкен будет настаивать на большем количестве... "гуманитарных пауз" в ходе войны, когда он прибудет в Израиль в пятницу", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на американских чиновников. В Белом доме уточнили, что призывают к паузам с временными и географическими рамками. По словам чиновников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, открыт к идее гуманитарных пауз. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/voz-1907036733.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе

NYT: США призовут Израиль согласиться на серию пауз в военных операциях в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи, сообщает газета New York Times.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.
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"Блинкен будет настаивать на большем количестве... "гуманитарных пауз" в ходе войны, когда он прибудет в Израиль в пятницу", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на американских чиновников.
В Белом доме уточнили, что призывают к паузам с временными и географическими рамками. По словам чиновников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, открыт к идее гуманитарных пауз.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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