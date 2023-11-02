https://ria.ru/20231102/palestina-1906896695.html

МИД России считает, что палестинский конфликт идет по негативному сценарию

МИД России считает, что палестинский конфликт идет по негативному сценарию - РИА Новости, 02.11.2023

МИД России считает, что палестинский конфликт идет по негативному сценарию

Обстановка в зоне конфликта в секторе Газа продолжает развиваться по очень негативному сценарию на фоне ввода в сектор войск израильской армии, происходящее... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:29

2023-11-02T12:29

2023-11-02T12:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта в секторе Газа продолжает развиваться по очень негативному сценарию на фоне ввода в сектор войск израильской армии, происходящее гуманитарное бедствие, возможно, будет иметь последствия и через десятилетия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обстановка там продолжает развиваться по крайне негативному сценарию: 28 октября противостояния вступило в новую опасную фазу. Подразделения вооруженных сил Израиля начали наземную операцию в секторе Газа, продвинувшись на несколько километров вглубь территории", - сказала Захарова на брифинге, комментируя происходящее в зоне конфликта. По ее словам, без кардинальных шагов по деэскалации ситуации происходящее из-за обострения гуманитарное бедствие "будет иметь последствие на годы и десятилетия". Захарова подчеркнула возрастающий риск перехода конфликта на региональный уровень. По ее словам, МИД очень обеспокоен эскалацией в районе границы Израиля и Ливана, на Голанских высотах. "Серьезно осложняют обстановку продолжающиеся удары израильских ВВС по территории Сирии. Дестабилизирующее влияние на ситуацию на Ближнем Востоке оказывают и провокационные военные маневры США в восточном Средиземноморье", - добавила она.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, мария захарова, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году