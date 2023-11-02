https://ria.ru/20231102/paket-1906999001.html

Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками

Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками - РИА Новости, 02.11.2023

Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками

Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно закрывали восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:58

2023-11-02T16:58

2023-11-02T16:59

москва

метро

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно закрывали восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы, опасности не представляет: в бесхозном полиэтиленовом пакете оказались пустые банки и грязные личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее по требованию полиции был временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево". "Бесхозный полиэтиленовый пакет с пустыми банками и грязными личными вещами, опасность не представляет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

москва

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москва, метро