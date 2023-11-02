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Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками - РИА Новости, 02.11.2023
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16:58 02.11.2023 (обновлено: 16:59 02.11.2023)
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Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками
Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками - РИА Новости, 02.11.2023
Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками
Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно закрывали восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:58
2023-11-02T16:59
москва
метро
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно закрывали восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы, опасности не представляет: в бесхозном полиэтиленовом пакете оказались пустые банки и грязные личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее по требованию полиции был временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево". "Бесхозный полиэтиленовый пакет с пустыми банками и грязными личными вещами, опасность не представляет", - сказал собеседник агентства.
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москва, метро
Москва, Метро
Вестибюль станции метро "Новогиреево" закрывали из-за пакета с банками

Вестибюль станции метро "Новогиреево" в Москве закрывали из-за пакета с банками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно закрывали восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы, опасности не представляет: в бесхозном полиэтиленовом пакете оказались пустые банки и грязные личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее по требованию полиции был временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево".
"Бесхозный полиэтиленовый пакет с пустыми банками и грязными личными вещами, опасность не представляет", - сказал собеседник агентства.
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