Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой
Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:53
2023-11-02T10:53
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. "Постановлением Советского районного суда Ростова-на-Дону ИП Геворгян А.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - "Шаверма Хаус" ИП Геворгяна по адресу Жданова, 14, на срок 90 суток", - сказал представитель суда. Как сообщал Роспотребнадзор региона, 24-25 октября было зарегистрировано семь случаев пищевого отравления, связанного, предположительно, с употреблением шаурмы в "Шаверма-Хаус" на улице Жданова, 14. Там были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой

Жители Ростова-на-Дону отравились шаурмой, работа кафе приостановлена

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
"Постановлением Советского районного суда Ростова-на-Дону ИП Геворгян А.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - "Шаверма Хаус" ИП Геворгяна по адресу Жданова, 14, на срок 90 суток", - сказал представитель суда.
Как сообщал Роспотребнадзор региона, 24-25 октября было зарегистрировано семь случаев пищевого отравления, связанного, предположительно, с употреблением шаурмы в "Шаверма-Хаус" на улице Жданова, 14. Там были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
31 октября, 10:21
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала