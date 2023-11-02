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В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой
Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:53
2023-11-02T10:53
2023-11-02T10:53
происшествия
ростов-на-дону
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ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. "Постановлением Советского районного суда Ростова-на-Дону ИП Геворгян А.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - "Шаверма Хаус" ИП Геворгяна по адресу Жданова, 14, на срок 90 суток", - сказал представитель суда. Как сообщал Роспотребнадзор региона, 24-25 октября было зарегистрировано семь случаев пищевого отравления, связанного, предположительно, с употреблением шаурмы в "Шаверма-Хаус" на улице Жданова, 14. Там были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой
Жители Ростова-на-Дону отравились шаурмой, работа кафе приостановлена