https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html

В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой

В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой - РИА Новости, 02.11.2023

В Ростове-на-Дону посетители кафе отравились шаурмой

Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:53

2023-11-02T10:53

2023-11-02T10:53

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил на три месяца работу кафе, где, по данным Роспотребнадзора, жители отравились шаурмой, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. "Постановлением Советского районного суда Ростова-на-Дону ИП Геворгян А.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - "Шаверма Хаус" ИП Геворгяна по адресу Жданова, 14, на срок 90 суток", - сказал представитель суда. Как сообщал Роспотребнадзор региона, 24-25 октября было зарегистрировано семь случаев пищевого отравления, связанного, предположительно, с употреблением шаурмы в "Шаверма-Хаус" на улице Жданова, 14. Там были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.

https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)