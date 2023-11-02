https://ria.ru/20231102/otnosheniya-1906926052.html

В МИД России оценили отношения с Израилем

В МИД России оценили отношения с Израилем - РИА Новости, 02.11.2023

В МИД России оценили отношения с Израилем

Отношения России с Израилем "с учетом их эксклюзивности" будут развиваться, у них огромное будущее, но проблемы бывают, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:50

хамас

израиль

россия

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Отношения России с Израилем "с учетом их эксклюзивности" будут развиваться, у них огромное будущее, но проблемы бывают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в связи с визитом представителей ХАМАС с Мокву на прошлой неделе.Ранее Москву посетила делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит, заявил, что у делегации нет никакой кремлевской программы и контактов с Кремлем. Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил Песков."Мы исходим из того что у нас прочные двусторонние связи и контакты, проверенные временем, не лишены они и проблемных вопросов. Но у нас существует и доверительный диалог по целому ряду направлений. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что наши двусторонние отношения с учетом их эксклюзивности, потому что у нас большое количество граждан имеют и гражданство России, и гражданство Израиля, большое количество соотечественников живет в Израиле... Мы обязаны сохранить прекрасные двусторонние отношения, мы прошли больше количество испытаний", - сказала она на брифинге в четверг."Даже сомнений нет, что наши двусторонние отношения будут развиваться, у них огромное будущее", - добавила она.Захарова также указала, что у Израиля не вызывает вопросов контакты США с ХАМАС."Эти контакты есть, это разные контакты, по-разному они их осуществляют. Тоже не вызывают никаких вопросов. Поэтому в данном случае не должно было быть никаких вопросов, учитывая что мы публично сфокусировались и публично дали соответствующую оценку, для чего мы это делаем: потому что нужно решать вопросы и с заложниками, и с эвакуацией", - подчеркнула Захарова.В МИД РФ сообщали РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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хамас, израиль, россия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году