https://ria.ru/20231102/ostanovka-1906842132.html

В Бурятии возбудили дело после скандала вокруг "благоустройства" сквера

В Бурятии возбудили дело после скандала вокруг "благоустройства" сквера - РИА Новости, 02.11.2023

В Бурятии возбудили дело после скандала вокруг "благоустройства" сквера

Уголовное дело завели на главу сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили остановку, сообщает... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:47

2023-11-02T07:47

2023-11-02T07:47

россия

республика бурятия

кижингинский район

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УЛАН-УДЭ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело завели на главу сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили остановку, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. "Хоринским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2022 года глава сельского поселения заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера "Молодежный" в селе Новокижингинске. "26 июня 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику выплачены денежные средства, предусмотренные договором, в полном объеме", - добавили в пресс-службе. Однако в действительности, работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту. Сейчас по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления. Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера "Молодежный" в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. Однако вместо сквера жители села получили остановку. В пресс-службе минстроя Бурятии сообщили, что "остановку" в Новокижингинске демонтировали и благоустроили общественную территорию в соответствии с дизайн-проектом.

https://realty.ria.ru/20230426/delo-1867824835.html

россия

республика бурятия

кижингинский район

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россия, республика бурятия, кижингинский район