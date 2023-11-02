Украина втридорога покупает оружие у партнеров, пишут СМИ
Defence One: Киев втридорога покупает технику советской разработки у партнеров
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.
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"Украина платит непомерные средства за технику советской разработки", - говорится в сообщении издания.
Так, по данным агрегатора, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов. Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тысячи долларов. При этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.
По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 миллионов долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".