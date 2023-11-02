https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html

Украина втридорога покупает оружие у партнеров, пишут СМИ

Украина втридорога покупает оружие у партнеров, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

Украина втридорога покупает оружие у партнеров, пишут СМИ

Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:28

2023-11-02T15:28

2023-11-02T15:43

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius. "Украина платит непомерные средства за технику советской разработки", - говорится в сообщении издания. Так, по данным агрегатора, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов. Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тысячи долларов. При этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы. По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 миллионов долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231102/oborona-1906925452.html

https://ria.ru/20231102/variant-1906930283.html

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в мире, технологии, киев, россия, украина, нато, сергей лавров