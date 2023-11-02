https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906833854.html

Снабдить Россию. В США предложили радикально решить проблему Украины

Снабдить Россию. В США предложили радикально решить проблему Украины - РИА Новости, 02.11.2023

Снабдить Россию. В США предложили радикально решить проблему Украины

Попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой",... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:34

2023-11-02T03:34

2023-11-02T03:51

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пентагон

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой", призванной отсрочить поражение Киева, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм, иронично предложив отправлять оружие "сразу в Россию"."Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с "Талибаном"* в Афганистане", - сыронизировала обозреватель.По ее словам, сейчас даже самые стойкие "ястребы войны" уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, пытаясь объединить запрос конгрессу по финансированию Киева и "законным причинам" вроде Израиля.Как считает Ингрэм, "никто не верит" главе Пентагона Ллойду Остину, заявляющему о том, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает "прекрасную работу". "Не уверена даже, что сам Остин в это верит", - отметила она, напомнив о "громком фрагменте" из статьи журнала Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды, которые вливаются в нее по большей части из Штатов.По словам обозревателя, неудивительно, что администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву ста миллиардов долларов. Также она напомнила о "новом откровении" в статье Time про то, что Украина столкнулась с полномасштабным призывным кризисом."Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана Б просто не существует", - подчеркнула Ингрэм.Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся "с унизительным поражением на мировой арене". "Это огромная сумма денег, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чем суть", - резюмировала она.В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906562701.html

https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906318255.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

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израиль

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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, ллойд остин, пентагон