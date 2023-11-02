https://ria.ru/20231102/opros-1906841583.html

Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране

Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране - РИА Новости, 02.11.2023

Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране

Сорок пять процентов россиян считают, что единство в России усилилось, следует из результатов ВЦИОМ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:33

2023-11-02T07:33

2023-11-02T07:33

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сорок пять процентов россиян считают, что единство в России усилилось, следует из результатов ВЦИОМ. Данные этого исследования есть в распоряжении РИА Новости. Согласно предоставленным центром данным, усиление народного единства за последний год отмечают 45% россиян, ослабление — каждый пятый (21%). По ощущениям четверти опрошенных (25%), ничего за последний год не изменилось. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. День народного единства в России отмечается 4 ноября.

https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html

https://ria.ru/20230930/splochennost-1899573423.html

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общество, россия, вциом