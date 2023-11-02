https://ria.ru/20231102/opros-1906841583.html
Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране
Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране - РИА Новости, 02.11.2023
Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране
Сорок пять процентов россиян считают, что единство в России усилилось, следует из результатов ВЦИОМ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:33
2023-11-02T07:33
2023-11-02T07:33
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сорок пять процентов россиян считают, что единство в России усилилось, следует из результатов ВЦИОМ. Данные этого исследования есть в распоряжении РИА Новости. Согласно предоставленным центром данным, усиление народного единства за последний год отмечают 45% россиян, ослабление — каждый пятый (21%). По ощущениям четверти опрошенных (25%), ничего за последний год не изменилось. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. День народного единства в России отмечается 4 ноября.
https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html
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общество, россия, вциом
Опрос показал, сколько россиян видят усиление единства в стране
ВЦИОМ: 45 процентов россиян считают, что единство в стране усилилось
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сорок пять процентов россиян считают, что единство в России усилилось, следует из результатов ВЦИОМ.
Данные этого исследования есть в распоряжении РИА Новости.
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства
Согласно предоставленным центром данным, усиление народного единства за последний год отмечают 45% россиян, ослабление — каждый пятый (21%). По ощущениям четверти опрошенных (25%), ничего за последний год не изменилось.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
День народного единства в России отмечается 4 ноября.
Путин поблагодарил россиян за сплоченность