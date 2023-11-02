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В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 02.11.2023
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22:20 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 02.11.2023
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки
Молодой мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:20
2023-11-02T22:20
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Молодой мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Ранее сообщалось о том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны ранее неоднократно судимый 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. После допроса в качестве свидетеля девочку отпустили с родителями домой. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Перевозском районе (статья 105 УК РФ "Убийство")", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки

В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Молодой мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Ранее сообщалось о том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны ранее неоднократно судимый 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. После допроса в качестве свидетеля девочку отпустили с родителями домой.
«
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Перевозском районе (статья 105 УК РФ "Убийство")", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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