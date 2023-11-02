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Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 02.11.2023
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10:14 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/noch-1906859494.html
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 02.11.2023
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала метеонаблюдений на станции ВДНХ, ночной минимум составил плюс 9,5, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:14
2023-11-02T10:14
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала метеонаблюдений на станции ВДНХ, ночной минимум составил плюс 9,5, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, 2 ноября в Москве отметилось вторым погодным рекордом - прошедшая ночь в столице стала самой теплой за послевоенное время, с начала наблюдений на метеостанции ВДНХ. Ночной минимум составил плюс 9,5, что выше прежнего достижения 1967 года, составлявшего плюс 8,5", - рассказал Леус.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Ночь в Москве стала рекордно теплой с минимальной температурой 9,5 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала метеонаблюдений на станции ВДНХ, ночной минимум составил плюс 9,5, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, 2 ноября в Москве отметилось вторым погодным рекордом - прошедшая ночь в столице стала самой теплой за послевоенное время, с начала наблюдений на метеостанции ВДНХ. Ночной минимум составил плюс 9,5, что выше прежнего достижения 1967 года, составлявшего плюс 8,5", - рассказал Леус.
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ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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