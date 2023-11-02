https://ria.ru/20231102/noch-1906859494.html

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 02.11.2023

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала метеонаблюдений на станции ВДНХ, ночной минимум составил плюс 9,5, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:14

2023-11-02T10:14

2023-11-02T10:14

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала метеонаблюдений на станции ВДНХ, ночной минимум составил плюс 9,5, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, 2 ноября в Москве отметилось вторым погодным рекордом - прошедшая ночь в столице стала самой теплой за послевоенное время, с начала наблюдений на метеостанции ВДНХ. Ночной минимум составил плюс 9,5, что выше прежнего достижения 1967 года, составлявшего плюс 8,5", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва