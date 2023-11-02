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В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма - РИА Новости, 02.11.2023
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13:48 02.11.2023 (обновлено: 13:49 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/niderlandy-1906934659.html
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма - РИА Новости, 02.11.2023
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма
В Нидерландах отмечают рост числа случаев проявления антисемитизма с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября, сообщает в четверг RTL Nieuws. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:48
2023-11-02T13:49
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ГААГА, 2 ноя - РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост числа случаев проявления антисемитизма с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября, сообщает в четверг RTL Nieuws. Национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Эддо Вердонер и Израильский центр информации и документации (CIDI) сообщили, что отмечают рост числа сообщений об антисемитских инцидентах в Нидерландах. "В Нидерландах мы получаем все больше сообщений об антисемитских инцидентах. Это вызывает тревогу", - заявил Вердонер. Израильский центр информации и документации (CIDI) - независимая организация в Нидерландах, которая занимается борьбой с антисемитизмом, - рассказал, что получает от разных еврейских организаций в стране сообщения о письмах с запугиваниями. Онлайн-платформа "Сообщайте о дискриминации в интернете" (Meld online discriminatie) также фиксирует рост сообщений о случаях дискриминации в отношении евреев. "Раньше мы получали сообщения об антисемитских высказываниях еженедельно, теперь мы получаем их ежедневно", - сообщил представитель платформы. Ранее синагоги в Нидерландах высказывали опасения о возможных атаках на них в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Несколько еврейских школ в Амстердаме закрывались на некоторое время из соображений безопасности. Накануне активисты нидерландской партии BIJ1 спроецировали пропалестинский лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" на здание художественной галереи Маурицхейс в Гааге, расположенной рядом с офисом премьер-министра Нидерландов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
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в мире, нидерланды, израиль, россия, владимир путин, оон, хамас
В мире, Нидерланды, Израиль, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма

В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма после 7 октября

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГолландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Артур Александров
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ГААГА, 2 ноя - РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост числа случаев проявления антисемитизма с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября, сообщает в четверг RTL Nieuws.
Национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Эддо Вердонер и Израильский центр информации и документации (CIDI) сообщили, что отмечают рост числа сообщений об антисемитских инцидентах в Нидерландах.
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"В Нидерландах мы получаем все больше сообщений об антисемитских инцидентах. Это вызывает тревогу", - заявил Вердонер.
Израильский центр информации и документации (CIDI) - независимая организация в Нидерландах, которая занимается борьбой с антисемитизмом, - рассказал, что получает от разных еврейских организаций в стране сообщения о письмах с запугиваниями.
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Онлайн-платформа "Сообщайте о дискриминации в интернете" (Meld online discriminatie) также фиксирует рост сообщений о случаях дискриминации в отношении евреев. "Раньше мы получали сообщения об антисемитских высказываниях еженедельно, теперь мы получаем их ежедневно", - сообщил представитель платформы.
Ранее синагоги в Нидерландах высказывали опасения о возможных атаках на них в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Несколько еврейских школ в Амстердаме закрывались на некоторое время из соображений безопасности.
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Вчера, 12:55
Накануне активисты нидерландской партии BIJ1 спроецировали пропалестинский лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" на здание художественной галереи Маурицхейс в Гааге, расположенной рядом с офисом премьер-министра Нидерландов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреНидерландыИзраильРоссияВладимир ПутинООНХАМАС
 
 
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