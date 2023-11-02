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В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине - РИА Новости, 02.11.2023
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09:21 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/napadenie-1906849214.html
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине - РИА Новости, 02.11.2023
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине
Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:21
2023-11-02T09:21
происшествия
радужный
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом покупателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в сообществе "Мой Радужный" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором окровавленный мужчина в неадекватном состоянии лежит на полу в магазине в окружении разбитых бутылок алкоголя, а затем начинает активно сопротивляться задержанию сотрудниками ДПС. По данным местных СМИ, дебошир был вооружен ножом, которым успел ранить одного из покупателей. "Инцидент имел место вчера, 1 ноября, в городе Радужный. Сотрудники полиции доставили мужчину в психоневрологический диспансер, где он был госпитализирован. По данному факту в настоящее время проводится проверка, собирается материал для привлечения мужчины к установленной законом ответственности", - сказала собеседница агентства.
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радужный
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происшествия, радужный, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине

В Югре начали проверку после нападения мужчины с ножом на покупателя в магазине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом покупателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в сообществе "Мой Радужный" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором окровавленный мужчина в неадекватном состоянии лежит на полу в магазине в окружении разбитых бутылок алкоголя, а затем начинает активно сопротивляться задержанию сотрудниками ДПС. По данным местных СМИ, дебошир был вооружен ножом, которым успел ранить одного из покупателей.
"Инцидент имел место вчера, 1 ноября, в городе Радужный. Сотрудники полиции доставили мужчину в психоневрологический диспансер, где он был госпитализирован. По данному факту в настоящее время проводится проверка, собирается материал для привлечения мужчины к установленной законом ответственности", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияРадужныйХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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