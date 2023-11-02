https://ria.ru/20231102/napadenie-1906849214.html
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине - РИА Новости, 02.11.2023
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине
Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:21
2023-11-02T09:21
2023-11-02T09:21
происшествия
радужный
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом покупателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в сообществе "Мой Радужный" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором окровавленный мужчина в неадекватном состоянии лежит на полу в магазине в окружении разбитых бутылок алкоголя, а затем начинает активно сопротивляться задержанию сотрудниками ДПС. По данным местных СМИ, дебошир был вооружен ножом, которым успел ранить одного из покупателей. "Инцидент имел место вчера, 1 ноября, в городе Радужный. Сотрудники полиции доставили мужчину в психоневрологический диспансер, где он был госпитализирован. По данному факту в настоящее время проводится проверка, собирается материал для привлечения мужчины к установленной законом ответственности", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html
радужный
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, радужный, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре начали проверку после нападения мужчины на покупателя в магазине
В Югре начали проверку после нападения мужчины с ножом на покупателя в магазине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа организовали проверку после того, как житель города Радужный устроил дебош в супермаркете и ранил ножом покупателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в сообществе "Мой Радужный" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором окровавленный мужчина в неадекватном состоянии лежит на полу в магазине в окружении разбитых бутылок алкоголя, а затем начинает активно сопротивляться задержанию сотрудниками ДПС. По данным местных СМИ, дебошир был вооружен ножом, которым успел ранить одного из покупателей.
"Инцидент имел место вчера, 1 ноября, в городе Радужный. Сотрудники полиции доставили мужчину в психоневрологический диспансер, где он был госпитализирован. По данному факту в настоящее время проводится проверка, собирается материал для привлечения мужчины к установленной законом ответственности", - сказала собеседница агентства.
В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр