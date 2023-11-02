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Гладков рассказал о новой награде для участников белгородской самообороны - РИА Новости, 02.11.2023
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Белгородская область
 
21:03 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html
Гладков рассказал о новой награде для участников белгородской самообороны
Гладков рассказал о новой награде для участников белгородской самообороны - РИА Новости, 02.11.2023
Гладков рассказал о новой награде для участников белгородской самообороны
Власти Белгородской области совместно с ветеранами разработали особую награду для участников отрядов самообороны, которые внесли наибольший вклад в защиту... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:03
2023-11-02T21:03
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области совместно с ветеранами разработали особую награду для участников отрядов самообороны, которые внесли наибольший вклад в защиту жителей приграничных территорий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями в социальных сетях. &quot;Мы обсуждали с ветеранами. Самооборона заслужила любовь и уважение со стороны жителей. Мы подготовили региональную награду членам самообороны. Мне кажется, у нас получилась достойная награда. Мы постараемся в ближайшее время начать вручать ее на официальных публичных мероприятиях тем, кто внес наибольший вклад, вложил душу, время&quot;, - сказал Гладков, назвав участников самообороны &quot;настоящими патриотами&quot;, и призвал на их примере воспитывать детей.Губернатор продемонстрировал новую региональную награду, которая выполнена в форме медали. Кроме того, Гладков рассказал о том, что практически завершено формирование второго полка самообороны. "Второй полк самообороны – мы на активной стадии, он фактически сформирован. Идет стадия приобретения обмундирования и снаряжения, идет формирование… Все планово, надеюсь, что немного времени осталось, чтобы доложить жителям, что второй полк сформирован и готов к защите родной земли", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что самооборона Белгородской области стала "лицом прифронтового региона". В отряды вступают жители, которые днем являются представителями мирных профессий, а вечером надевают каски и бронежилеты и заступают на другую службу. Губернатор рассказал, что для отрядов самообороны приобретается обмундирование и снаряжение, кроме того, сейчас есть законная возможность обеспечения участников самообороны стрелковым оружием. Также участники самообороны помогают воспитывать подрастающее поколение, становятся наставниками при реализации проекта "Воин". "Вижу горящие глаза мальчишек и девчонок. И наставники, которые прошли войны, имеют награды, они готовят настоящих защитников нашей страны. Видел, насколько дети увлечены НВП, это вселяет большую уверенность, что мы растим патриотов", - резюмировал Гладков.
https://ria.ru/20231013/belgorod-1902515951.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о новой награде для участников белгородской самообороны

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области совместно с ветеранами разработали особую награду для участников отрядов самообороны, которые внесли наибольший вклад в защиту жителей приграничных территорий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями в социальных сетях.
«

"Мы обсуждали с ветеранами. Самооборона заслужила любовь и уважение со стороны жителей. Мы подготовили региональную награду членам самообороны. Мне кажется, у нас получилась достойная награда. Мы постараемся в ближайшее время начать вручать ее на официальных публичных мероприятиях тем, кто внес наибольший вклад, вложил душу, время", - сказал Гладков, назвав участников самообороны "настоящими патриотами", и призвал на их примере воспитывать детей.

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Губернатор продемонстрировал новую региональную награду, которая выполнена в форме медали. Кроме того, Гладков рассказал о том, что практически завершено формирование второго полка самообороны.
«
"Второй полк самообороны – мы на активной стадии, он фактически сформирован. Идет стадия приобретения обмундирования и снаряжения, идет формирование… Все планово, надеюсь, что немного времени осталось, чтобы доложить жителям, что второй полк сформирован и готов к защите родной земли", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что самооборона Белгородской области стала "лицом прифронтового региона". В отряды вступают жители, которые днем являются представителями мирных профессий, а вечером надевают каски и бронежилеты и заступают на другую службу. Губернатор рассказал, что для отрядов самообороны приобретается обмундирование и снаряжение, кроме того, сейчас есть законная возможность обеспечения участников самообороны стрелковым оружием.
Также участники самообороны помогают воспитывать подрастающее поколение, становятся наставниками при реализации проекта "Воин". "Вижу горящие глаза мальчишек и девчонок. И наставники, которые прошли войны, имеют награды, они готовят настоящих защитников нашей страны. Видел, насколько дети увлечены НВП, это вселяет большую уверенность, что мы растим патриотов", - резюмировал Гладков.
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