https://ria.ru/20231102/mus-1907012379.html

МУС оценит жалобу "Репортеров без границ" на убийства на Ближнем Востоке

МУС оценит жалобу "Репортеров без границ" на убийства на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.11.2023

МУС оценит жалобу "Репортеров без границ" на убийства на Ближнем Востоке

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил жалобу "Репортеров без границ" (RSF) из-за убийств журналистов на Ближнем Востоке, оценит, подпадают ли эти... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:35

2023-11-02T17:35

2023-11-02T17:35

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международный уголовный суд

репортеры без границ

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ГААГА, 2 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил жалобу "Репортеров без границ" (RSF) из-за убийств журналистов на Ближнем Востоке, оценит, подпадают ли эти преступления под юрисдикцию суда, сообщили РИА Новости в офисе прокурора МУС. Ранее организация "Репортёры без границ" (RSF) сообщила, что подала жалобу на военные преступления против журналистов в Палестине и Израиле в Международный уголовный суд (МУС). По данным организации, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 34 журналиста. "Мы можем подтвердить, что получили жалобу, поскольку отправитель обнародовал этот факт. Первым шагом является оценка того, касается ли это обращение вопросов, которые выходят за рамки юрисдикции МУС", - сообщили в офисе прокурора. Как пояснили в инстанции, если выяснится, что речь идет о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда, тогда по жалобе начинается предварительное расследование. "В случае, если представленная информация (потенциально) связана с ситуацией, которая уже расследуется (например, в Палестине), эта информация передается соответствующей группе, которая будет рассматривать ее как часть общей ситуации и в контексте текущих расследований и усилий группы", - отметили в Международном уголовном суде. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/korrespondent-1905269162.html

https://ria.ru/20231016/udary-1903136370.html

https://ria.ru/20231017/zhurnalisty-1903455540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, международный уголовный суд, репортеры без границ, израиль, палестина