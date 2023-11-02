https://ria.ru/20231102/moskva-1906928346.html
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3-6 ноября
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3-6 ноября - РИА Новости, 02.11.2023
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3-6 ноября
Городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 3 по 6 ноября включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:28
2023-11-02T13:28
2023-11-02T13:28
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 3 по 6 ноября включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На дежурство заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. "Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать круглосуточную бесперебойную подачу ресурсов потребителям", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20231102/moskva-1906883328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 3 по 6 ноября включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На дежурство заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.
"Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать круглосуточную бесперебойную подачу ресурсов потребителям", - подчеркнул Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.