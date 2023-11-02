https://ria.ru/20231102/moment-1906827292.html
Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине
Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине - РИА Новости, 02.11.2023
Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине
Сейчас настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:05
2023-11-02T01:05
2023-11-02T01:05
в мире
россия
украина
владимир путин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сейчас настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.Будучи членом комитета Сената по делам вооруженных сил, он отметил, что конфликт на Украине "очень дорого обходится американским налогоплательщикам", заявив, что "необходимо разобраться" с ним."Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет", - утверждает Табервилль.При этом он выступил в поддержку оказания помощи Израилю в его противостоянии палестинскому движению ХАМАС, зашедшему "слишком далеко". По его словам, Штатам необходимо помочь союзнику и "дать ему деньги", а также обеспечить собственную национальную безопасность.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине
Сенатор Табервилль заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной