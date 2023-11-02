https://ria.ru/20231102/moment-1906827292.html

Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине

Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине - РИА Новости, 02.11.2023

Момент настал. В сенате США выступили с внезапным предложением по Украине

Сейчас настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:05

2023-11-02T01:05

2023-11-02T01:05

в мире

россия

украина

владимир путин

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сейчас настал "отличный момент" для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.Будучи членом комитета Сената по делам вооруженных сил, он отметил, что конфликт на Украине "очень дорого обходится американским налогоплательщикам", заявив, что "необходимо разобраться" с ним."Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет", - утверждает Табервилль.При этом он выступил в поддержку оказания помощи Израилю в его противостоянии палестинскому движению ХАМАС, зашедшему "слишком далеко". По его словам, Штатам необходимо помочь союзнику и "дать ему деньги", а также обеспечить собственную национальную безопасность.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году