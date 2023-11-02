https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html
Итальянцы унизили Мелони после ее признания пранкерам
Итальянцы унизили Мелони после ее признания пранкерам - РИА Новости, 02.11.2023
Итальянцы унизили Мелони после ее признания пранкерам
Читатели газеты Il Fatto Quotidiano высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, разоткровенничавшуюся с российскими пранкерами на тему Украины. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T04:41
2023-11-02T04:41
2023-11-02T09:58
в мире
украина
италия
россия
джорджа мелони
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели газеты Il Fatto Quotidiano высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, разоткровенничавшуюся с российскими пранкерами на тему Украины.Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, премьер назвала контрнаступление ВСУ "не таким", каким оно ожидалось. Также она выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон", отметив, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией и Украиной, но ждет подходящего момента для представления своих идей.Публикация газеты, посвященная пранку с премьером, вызвала активный отклик читателей в комментариях."Неудивительно: Мелони и ее команда, появившаяся на этом культурно-политическом фоне, могли породить только вагон уличных комиков вот такого уровня. Будем надеяться, что в конце недели она оставит ключи от здания парламента у портье, в противном случае она обязательно оставит их у первого, кто выдаст себя за дворника", — написал пользователь Джанкарло."Не комедийный дуэт, а трио <...>, включая премьер-министра!" — съязвил Марио Ф."Но самое смешное, помимо детсадовского уровня безопасности, это когда она говорит: "Украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось". Хотелось бы взглянуть на того, кто хотя бы подумал, что все может быть иначе", — указала Чинция.С."На самом деле есть некая часть итальянского общества, которая с самого начала знала, что "украинское контрнаступление" не сработает, потому что у России больше армии, оружия и ресурсов… Мы оказались правы, и если даже Мелони, не самый проницательный человек на планете, до этого додумалась, то я бы сказал, что мы на верном пути. <...> Тем не менее ситуация восхитительная: два русских комика разговаривают с главным итальянским комиком (хоть ставшей им не по своей воле)", — сыронизировал Сквотивенто."Путин решил, что для Италии армия не нужна, хватит и двух комиков. Наконец-то мы можем оценить, как управляют государством настоящие бездарности", — пошутил Дзи+ти."Неужели тем, кто за них голосовал, доставляет такое удовольствие, что с ними каждый день обращаются как с полными идиотами?" — задался вопросом Чиччобеллочиччо."Ну что же, российские комики выдают себя за африканцев, украинские комики — за президентов. Сегодня геополитика — это цирк", — резюмировал Пипимлорсо.В итальянском правительстве позднее выразили сожаление, что пранкеры смогли поговорить по телефону с премьером. Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассамблеи ООН с 19 по 21 сентября.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html
https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html
украина
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_34435a0a6b009292da22f9ba0c3f4821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Читатели газеты Il Fatto Quotidiano
высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, разоткровенничавшуюся с российскими пранкерами на тему Украины.
Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, премьер назвала контрнаступление ВСУ
"не таким", каким оно ожидалось. Также она выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон", отметив, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией
и Украиной, но ждет подходящего момента для представления своих идей.
Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с пранкерами
Публикация газеты, посвященная пранку с премьером, вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Неудивительно: Мелони и ее команда, появившаяся на этом культурно-политическом фоне, могли породить только вагон уличных комиков вот такого уровня. Будем надеяться, что в конце недели она оставит ключи от здания парламента у портье, в противном случае она обязательно оставит их у первого, кто выдаст себя за дворника", — написал пользователь Джанкарло.
"Не комедийный дуэт, а трио <...>, включая премьер-министра!" — съязвил Марио Ф.
"Но самое смешное, помимо детсадовского уровня безопасности, это когда она говорит: "Украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось". Хотелось бы взглянуть на того, кто хотя бы подумал, что все может быть иначе", — указала Чинция.С.
"На самом деле есть некая часть итальянского общества, которая с самого начала знала, что "украинское контрнаступление" не сработает, потому что у России больше армии, оружия и ресурсов… Мы оказались правы, и если даже Мелони, не самый проницательный человек на планете, до этого додумалась, то я бы сказал, что мы на верном пути. <...> Тем не менее ситуация восхитительная: два русских комика разговаривают с главным итальянским комиком (хоть ставшей им не по своей воле)", — сыронизировал Сквотивенто.
"Путин решил, что для Италии армия не нужна, хватит и двух комиков. Наконец-то мы можем оценить, как управляют государством настоящие бездарности", — пошутил Дзи+ти.
"Неужели тем, кто за них голосовал, доставляет такое удовольствие, что с ними каждый день обращаются как с полными идиотами?" — задался вопросом Чиччобеллочиччо.
"Ну что же, российские комики выдают себя за африканцев, украинские комики — за президентов. Сегодня геополитика — это цирк", — резюмировал Пипимлорсо.
В итальянском правительстве позднее выразили сожаление, что пранкеры смогли поговорить по телефону с премьером. Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассамблеи
ООН с 19 по 21 сентября.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции