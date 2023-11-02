https://ria.ru/20231102/mediaforum-1907055909.html

Медиафорум стран СНГ: свобода журналистики и единое инфопространство

Медиафорум стран СНГ: свобода журналистики и единое инфопространство - РИА Новости, 02.11.2023

Медиафорум стран СНГ: свобода журналистики и единое инфопространство

В Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" 1 ноября состоялся II медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств, посвященный... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:53

2023-11-02T20:53

2023-11-02T20:59

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В Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" 1 ноября состоялся II медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств, посвященный развитию медиа в меняющемся мире и организованный при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Самый большой диапазон свободы Уже с раннего утра пресс-центр заполнился журналистами, экспертами, политиками. Активное участие в сессиях медиафорума принимали студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с медиа. Было и множество профессиональных журналистов из стран СНГ. Пленарное заседание форума открыл генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что конструктивное будущее стран СНГ может быть только вместе с Россией. "Если России будет нанесено так называемое "стратегическое поражение", то жизнь в странах СНГ изменится кардинально — страны станут колониями США, которые будут относиться к ним безжалостно", — сказал Киселев. Кроме того, он отметил, что у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире. "Российская журналистика свободна, у нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире, есть одно ограничение, не надо фейков про российскую армию, совершенно понятно это в наше время. Благодаря работе коллег российское общество находится в балансе", — сказал он. Достоверность в цене С приветственным словом к журналистам обратился и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его обращение было зачитано в рамках форума. "Нынешний год объявлен Содружеством Независимых Государств Годом русского языка, который по-прежнему остается универсальным рабочим языком межнационального общения и важнейшим рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах. Поэтому на фоне высокой заинтересованности и потребности в его изучении растет потребность в русскоязычных средствах массовой информации", - говорилось в обращении. Также генсек СНГ отметил, что представители журналистского сообщества активно работают над удовлетворением этого общественного запроса, привлечением молодежной аудитории к продвижению русского языка, в том числе посредством новых технологий и каналов коммуникаций. В свою очередь, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина отметила, что одним из главных направлений работы в СНГ является формирование единого информационного пространства. "В современном информационном пространстве главным дефицитом оказывается правда. Очень важно работать вместе, сообща, потому что скорость появления информации очень часто является определяющим фактором, но для традиционных СМИ главным по-прежнему остается и будет оставаться достоверность, выверенность, честность, искренность с теми, кто нас читает, слушает и смотрит", - подчеркнула Ларина, выступая на пленарном заседании. Одной из главных проблем сегодняшних медиа, по мнению спикера, является подмена смыслов и понятий. Так, традиционные СМИ также пытаются подменить "медиаподобными" субъектами в то время, как для традиционных СМИ очень важной является ответственность и недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации. Выступая на медиафоруме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на сегодняшний день журналистику как профессию удалось сохранить, и демонтаж института журналистики со стороны заинтересованных сил оказался невозможен. "Пошли с другой стороны – приравнивая блогерство, блогосферу, личные оценки к журналистике. Очень интересная задумка. И те, как, например, Россия, страны СНГ, кто пытался сказать, что это – две разные среды и не надо их путать, были подвергнуты не то, что критике, а остракизму за то, что мы душим свободы", - отметила Захарова. В качестве одной из угроз существования журналистики представитель МИД РФ выделила искусственный интеллект. Искусственный интеллект и образование нового поколения Именно проблеме искусственного интеллекта, попытке понять – друг это или враг – была посвящена одна из пленарных сессий медиафорума "Искусственный интеллект: враг или друг журналиста". Выступая на сессии, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что в РФ еще в 2019 году президентом была подписана стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. "Опасения противников связаны с тем, что, как писали старые писатели-фантасты, настанет день, и железный разум навсегда заменит человека, вытеснит его на обочину жизни, а там уже и до восстания машин рукой подать. Есть опасения, что многие профессии исчезнут. Сторонники утверждают, что опасения излишни, и человек, как создатель, всегда найдет способ поставить свое создание под надежный контроль", - сказал Соловьев. Председатель Союза журналистов спрогнозировал, что в ближайшее время разговоров об искусственном интеллекте будет еще больше. "Хотелось бы, чтобы искусственный интеллект хорошо и мощно помогал журналистам, и чтобы его использование так же хорошо и мощно добавило бы всем в зарплате", - сказал Соловьев. На сессии "Медиаобразование нового поколения" представители вузов и СМИ обсуждали вопрос – чему учить новое поколение журналистов в условиях стремительно меняющихся реалий медиапространства, когда оно зачастую оказывается заполнено "медийным шлаком". "Для профессионалов есть и хороший момент – чем больше будет этого шлака, тем труднее будет нашему читателю, зрителю ориентироваться в огромном потоке информации, которая на него обрушивается через социальные сети, тем больше будет возникать потребность в ответственной, проверенной, сертифицированной журналистике, которая даст ему ту информацию и те сведения, без которых его жизнь будет неполноценной", - отметил на сессии телеведущий, директор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Эрнест Мацкявичюс. Спикер выразил уверенность, что будущим журналистам необходимо гармонично и органично получать профессиональные компетенции, одновременно погружаясь в профессиональную среду. "Надо, чтобы работодатель приходил к будущему сотруднику вуза уже на первом курсе вуза, а, может быть, еще на стадии вступительных испытаний. Это ситуация идеальная, мы к ней стремимся", - сказал Мацкявичюс. Телеграм-каналы и работа русскоязычных СМИ Большой интерес вызвала сессия "Телеграм-каналы как самые быстрорастущие медиа". "В последние годы Телеграм стал одной из тех площадок, которые быстро развиваются, растут, работают в нашей стране. Многофункциональность этой платформы действительно дает широкие возможности пользователям. Именно поэтому он стал так популярен у российской аудитории, и эта популярность растет по всему миру", - констатировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Спикер отметила, что Телеграм постоянно цитируют СМИ, там размещаются публикации ведомств, пресс-служб, именно там пользователи чаще всего обращаются за новостным и информационным контентом. "Иногда этот информационный шум содержит непроверенные факты, фейки, которые способствуют распространению панических настроений в нашем обществе и ведут к различного рода последствиям. К сожалению, часто такой шок-контент набирает большое внимание пользователей за счет хайпа, иногда с осуществлением опасных противоправных действий. Мы видим такие примеры и на платформе Телеграм. Много деструктивных блогеров появляется, в том числе и крайне популярных в детской, подростковой и молодежной среде. И также не очень активная реакция существует на этот контент со стороны платформы", - сообщила Мизулина. Также она уточнила, что все эти проблемы во всей их сложности важно обсуждать, и государство вместе с обществом должно найти некий компромисс, поскольку платформа авторитетная, популярная, многие россияне ей пользуются. И лишать их такой возможности не нужно. На сессии "Развитие русскоязычных СМИ Содружества" медиаменеджеры из нескольких стран обсуждали проблемы и пути совершенствования источников объективной информации на русском языке. "Русскоязычные и национальные аудитории – часто разные. Мы должны учитывать, что им нравится, что им "заходит". Контент может отличаться процентов на 50, разные темы, разные инфоповоды. Мы были удивлены, что в большом количестве стран есть много профессиональных, квалифицированных журналистов, которые пишут, излагают свои мысли и производят медиаконтент на русском языке", - отметил заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" - директор дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко. Спикер сообщил, что несколько лет назад был разработан образовательный проект SputnikPro, призванный обучать коллег в странах ближнего зарубежья нюансам профессии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сша, балтия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, мария захарова, снг, лига безопасного интернета