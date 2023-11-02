В Сочи задержали неадекватную мать, которая спряталась от мужа с ребенком
В Сочи задержали неадекватную мать, которая спряталась от мужа с 2-летним сыном
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Сочинские полицейские задержали женщину в одной из гостиниц курорта, куда она вместе с ребенком, на теле которого нашли следы воска, заселилась втайне от мужа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, в полицию обратился мужчина из Москвы, он сообщил, что его гражданская жена находится на отдыхе в Сочи с их двухлетним сыном, женщина перестала выходить на связь. Мужчина не отрицал версию того, что мать ребенка может состоять в секте. Полицейским удалось установить, что женщина заселилась в одну из гостиниц Сочи, а супругу сообщила ложный адрес. В номере отеля правоохранители обнаружили мать и напуганного мальчика, тело которого было покрыто воском.
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"Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле, был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Сейчас полицейские устанавливают произошедшее, назначена медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного ребенку. Как позже сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает, внешних повреждений на его теле нет, надзорное ведомство также информирует, что даст оценку воспитанию родителями и исполнению их обязанностей.