https://ria.ru/20231102/lgota-1906802527.html

Москва предоставила производителю лифтов льготу на аренду земли

Москва предоставила производителю лифтов льготу на аренду земли - РИА Новости, 02.11.2023

Москва предоставила производителю лифтов льготу на аренду земли

Столичные власти в текущем году предоставили льготу по аренде земельного участка городскому производителю лифтов и оборудования, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:10

2023-11-02T12:10

2023-11-02T12:10

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столичные власти в текущем году предоставили льготу по аренде земельного участка городскому производителю лифтов и оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок располагается в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 11."Для московских промышленных комплексов с 2016 года действует льготная ставка аренды земли в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Такую льготу получил производитель лифтов и лифтового оборудования "МЭЛ" на участок площадью 4,17 га. Каждый год компания будет экономить свыше 9,7 млн рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Льгота предоставляется, если компания будет вкладывать сэкономленные средства в собственное развитие. Данное предприятие запланировало направить их на разработку новых высокотехнологичных продуктов или увеличение производственных мощностей.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с данной компанией было заключено допсоглашение к договору аренды участка. На протяжении 10 лет будет предоставляться льгота. Аренда будет снижена более чем в 5 раз.По данным пресс-службы, компании в апреле этого года был присвоен статус промкомплекса. Это значит, что ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо обычных 17%. Налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю будет равен 20% от исчисленного.Как рассказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский, ежегодная экономия предприятия на налоге на прибыль, недвижимое имущество и землю может достигать 23,4 млн руб.На предприятии выпускают электрощитовое оборудование, трансформаторные подстанции, лифты, а также лифтовое оборудование. Данная продукция используется в жилых и торговых комплексах Москвы, в аэрогавани Внуково и на других объектах, отмечается в сообщении.Кроме того, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что статус промкомплекса получило научно-производственное предприятие "Пульсар". Оно занимается производством полупроводниковой электроники.Комфортные условия, которые созданы в городе для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним компаниям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре и большому набору системной поддержки города. На сегодняшний день предприятия могут получить свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html

https://ria.ru/20231020/moskva-1903927421.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский