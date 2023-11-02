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Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона - РИА Новости, 02.11.2023
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Шоубиз
 
18:02 02.11.2023 (обновлено: 18:04 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/lennon-1907018054.html
Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона
Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона - РИА Новости, 02.11.2023
Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона
Релиз последней песни британской рок-группы The Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона состоялся в четверг, сообщили участники коллектива в соцсети X. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:02
2023-11-02T18:04
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Релиз последней песни британской рок-группы The Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона состоялся в четверг, сообщили участники коллектива в соцсети X. "Now and Then" теперь доступна для прослушивания по всему миру", — говорится в публикации."Now and Then" — последняя песня ливерпульской четверки, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-ых годов, однако был недоработан. Через много лет после смерти Леннона остальные члены группы — Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — вернулись к работе над композицией, которая в итоге была завершена спустя более чем 40 лет после ее написания. Для доработки песни использовался искусственный интеллект (ИИ), который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования. При этом сам Маккартни заявлял, что в новой версии композиции не будет ничего, созданного искусственным путем. Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен 3 ноября. Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В спину музыканта выстрелили пять раз, когда он вместе с женой Йоко Оно, он возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Врачи констатировали смерть Леннона через 25 минут от потери крови.Убийца музыканта Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления. Полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства Чепмен несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии.
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новости шоу-бизнеса, джон леннон, пол маккартни, джордж харрисон , нью-йорк (город), новости культуры, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон , Нью-Йорк (город), Новости культуры, Музыка
Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона

Вышла последняя песня группы The Beatles "Now and Then" с вокалом Леннона

© AP Photo / John LindsayБританский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист Джон Леннон
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / John Lindsay
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Релиз последней песни британской рок-группы The Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона состоялся в четверг, сообщили участники коллектива в соцсети X.
«
"Now and Then" теперь доступна для прослушивания по всему миру", — говорится в публикации.
"Now and Then" — последняя песня ливерпульской четверки, которую написал и спел Джон Леннон.
Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-ых годов, однако был недоработан.
Через много лет после смерти Леннона остальные члены группы — Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — вернулись к работе над композицией, которая в итоге была завершена спустя более чем 40 лет после ее написания.
Для доработки песни использовался искусственный интеллект (ИИ), который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования. При этом сам Маккартни заявлял, что в новой версии композиции не будет ничего, созданного искусственным путем.
Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен 3 ноября.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В спину музыканта выстрелили пять раз, когда он вместе с женой Йоко Оно, он возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.
Врачи констатировали смерть Леннона через 25 минут от потери крови.
Убийца музыканта Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления. Полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.
До спланированного убийства Чепмен несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаДжон ЛеннонПол МаккартниДжордж ХаррисонНью-Йорк (город)Новости культурыМузыка
 
 
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