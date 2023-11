https://ria.ru/20231102/lennon-1907018054.html

Вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Релиз последней песни британской рок-группы The Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона состоялся в четверг, сообщили участники коллектива в соцсети X. "Now and Then" теперь доступна для прослушивания по всему миру", — говорится в публикации."Now and Then" — последняя песня ливерпульской четверки, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-ых годов, однако был недоработан. Через много лет после смерти Леннона остальные члены группы — Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — вернулись к работе над композицией, которая в итоге была завершена спустя более чем 40 лет после ее написания. Для доработки песни использовался искусственный интеллект (ИИ), который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования. При этом сам Маккартни заявлял, что в новой версии композиции не будет ничего, созданного искусственным путем. Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен 3 ноября. Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В спину музыканта выстрелили пять раз, когда он вместе с женой Йоко Оно, он возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Врачи констатировали смерть Леннона через 25 минут от потери крови.Убийца музыканта Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления. Полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства Чепмен несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии.

