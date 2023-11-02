https://ria.ru/20231102/krym-1907014234.html
В Госдуме сравнили реакцию Киева на визит крымчан в Турцию с лаем Моськи
В Госдуме сравнили реакцию Киева на визит крымчан в Турцию с лаем Моськи - РИА Новости, 02.11.2023
В Госдуме сравнили реакцию Киева на визит крымчан в Турцию с лаем Моськи
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил реакцию украинских властей на визит крымской делегации в Турцию с лаем Моськи из басни Ивана... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:40
2023-11-02T17:40
2023-11-02T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил реакцию украинских властей на визит крымской делегации в Турцию с лаем Моськи из басни Ивана Крылова. Ранее МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти". До этого глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей. "Реакция украинского МИД напоминает лай Моськи, до которого нам абсолютно нет никакого дела. Пусть и дальше похваляются и красуются в своем словесном пустословии с подобными им шавками", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, межрегиональные экономические и туристические взаимоотношения между российским Крымом и регионами Турции будут только крепнуть.
https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html
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РИА Новости
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Турция, Политика, Россия, Республика Крым, Украина, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили реакцию Киева на визит крымчан в Турцию с лаем Моськи
Депутат Шеремет сравнил реакцию Украины на визит крымчан в Турцию с лаем Моськи