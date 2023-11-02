В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных
Манометр в котельной компании. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на средства специальных казначейских кредитов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.
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"Сегодня (в четверг) на заседании областного правительства определили перечень из 20 пеллетных котельных, которые построим за счет средств специальных казначейских кредитов", - написал Цыбульский.
Глава региона напомнил, что по решению правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Архангельской области будет выделено два миллиарда рублей из федерального бюджета на перевод действующих котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо и на проектирование и строительство новых.
Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, согласно разработанному перечню, 14 пеллетных котельных планируется построить в Устьянском округе, три - в Приморском районе, две - в Архангельске и одну - в Плесецком округе.
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"В соответствии с методикой Минстроя России мы сформировали и направили региональную заявку на предоставление специального казначейского кредита в размере двух миллиардов рублей для реализации данных мероприятий в ближайшие несколько лет", - уточнил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.
Отмечается, что сейчас соглашение о реализации мероприятий находится в стадии подписания, параллельно прорабатываются организационно-технические вопросы, касающиеся строительства пеллетных котельных.
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"Согласно расчетам, потребление пеллет двадцатью котельными составит 25,5 тысячи тонн в год. Производители топливных гранул готовы обеспечить поставку твердого биотоплива не менее чем на 10 лет в объеме, необходимом и достаточном для бесперебойной работы построенных источников тепловой энергии на указанном виде топлива", - отметили в региональном правительстве.
Котлы для котельных планируется производить в том числе в Вельске, на базе Устьянского машиностроительного завода, где заканчивается обустройство цеха по производству специализированного оборудования. По словам Цыбульского, решение о строительстве котельный позволяет одновременно решать сразу несколько задач, в том числе улучшать экологическую обстановку в регионе и поддерживать местных предпринимателей.