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В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных

В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных - РИА Новости, 02.11.2023

В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных

Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:19

2023-11-02T18:19

2023-11-02T18:22

архангельская область

экономика

жкх

архангельская область

приморский район

архангельск

александр цыбульский

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на средства специальных казначейских кредитов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. "Сегодня (в четверг) на заседании областного правительства определили перечень из 20 пеллетных котельных, которые построим за счет средств специальных казначейских кредитов", - написал Цыбульский. Глава региона напомнил, что по решению правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Архангельской области будет выделено два миллиарда рублей из федерального бюджета на перевод действующих котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо и на проектирование и строительство новых. Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, согласно разработанному перечню, 14 пеллетных котельных планируется построить в Устьянском округе, три - в Приморском районе, две - в Архангельске и одну - в Плесецком округе. "В соответствии с методикой Минстроя России мы сформировали и направили региональную заявку на предоставление специального казначейского кредита в размере двух миллиардов рублей для реализации данных мероприятий в ближайшие несколько лет", - уточнил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области. Отмечается, что сейчас соглашение о реализации мероприятий находится в стадии подписания, параллельно прорабатываются организационно-технические вопросы, касающиеся строительства пеллетных котельных. "Согласно расчетам, потребление пеллет двадцатью котельными составит 25,5 тысячи тонн в год. Производители топливных гранул готовы обеспечить поставку твердого биотоплива не менее чем на 10 лет в объеме, необходимом и достаточном для бесперебойной работы построенных источников тепловой энергии на указанном виде топлива", - отметили в региональном правительстве. Котлы для котельных планируется производить в том числе в Вельске, на базе Устьянского машиностроительного завода, где заканчивается обустройство цеха по производству специализированного оборудования. По словам Цыбульского, решение о строительстве котельный позволяет одновременно решать сразу несколько задач, в том числе улучшать экологическую обстановку в регионе и поддерживать местных предпринимателей.

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архангельская область

приморский район

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, архангельская область, приморский район, архангельск, александр цыбульский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)