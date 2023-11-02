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В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных - РИА Новости, 02.11.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
18:19 02.11.2023 (обновлено: 18:22 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kotelnye-1907028560.html
В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных
В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных - РИА Новости, 02.11.2023
В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных
Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:19
2023-11-02T18:22
архангельская область
экономика
жкх
архангельская область
приморский район
архангельск
александр цыбульский
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на средства специальных казначейских кредитов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. "Сегодня (в четверг) на заседании областного правительства определили перечень из 20 пеллетных котельных, которые построим за счет средств специальных казначейских кредитов", - написал Цыбульский. Глава региона напомнил, что по решению правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Архангельской области будет выделено два миллиарда рублей из федерального бюджета на перевод действующих котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо и на проектирование и строительство новых. Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, согласно разработанному перечню, 14 пеллетных котельных планируется построить в Устьянском округе, три - в Приморском районе, две - в Архангельске и одну - в Плесецком округе. "В соответствии с методикой Минстроя России мы сформировали и направили региональную заявку на предоставление специального казначейского кредита в размере двух миллиардов рублей для реализации данных мероприятий в ближайшие несколько лет", - уточнил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области. Отмечается, что сейчас соглашение о реализации мероприятий находится в стадии подписания, параллельно прорабатываются организационно-технические вопросы, касающиеся строительства пеллетных котельных. "Согласно расчетам, потребление пеллет двадцатью котельными составит 25,5 тысячи тонн в год. Производители топливных гранул готовы обеспечить поставку твердого биотоплива не менее чем на 10 лет в объеме, необходимом и достаточном для бесперебойной работы построенных источников тепловой энергии на указанном виде топлива", - отметили в региональном правительстве. Котлы для котельных планируется производить в том числе в Вельске, на базе Устьянского машиностроительного завода, где заканчивается обустройство цеха по производству специализированного оборудования. По словам Цыбульского, решение о строительстве котельный позволяет одновременно решать сразу несколько задач, в том числе улучшать экологическую обстановку в регионе и поддерживать местных предпринимателей.
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экономика, жкх, архангельская область, приморский район, архангельск, александр цыбульский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Архангельская область, Экономика, ЖКХ, Архангельская область, Приморский район, Архангельск, Александр Цыбульский, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

В Архангельской области построят 20 пеллетных котельных

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной компании
Манометр в котельной компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной компании. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области определили перечень 20 пеллетных котельных, которые будут построены в четырех муниципалитетах взамен угольных и мазутных на средства специальных казначейских кредитов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.
«
"Сегодня (в четверг) на заседании областного правительства определили перечень из 20 пеллетных котельных, которые построим за счет средств специальных казначейских кредитов", - написал Цыбульский.
Глава региона напомнил, что по решению правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Архангельской области будет выделено два миллиарда рублей из федерального бюджета на перевод действующих котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо и на проектирование и строительство новых.
Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, согласно разработанному перечню, 14 пеллетных котельных планируется построить в Устьянском округе, три - в Приморском районе, две - в Архангельске и одну - в Плесецком округе.
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«
"В соответствии с методикой Минстроя России мы сформировали и направили региональную заявку на предоставление специального казначейского кредита в размере двух миллиардов рублей для реализации данных мероприятий в ближайшие несколько лет", - уточнил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.
Отмечается, что сейчас соглашение о реализации мероприятий находится в стадии подписания, параллельно прорабатываются организационно-технические вопросы, касающиеся строительства пеллетных котельных.
«
"Согласно расчетам, потребление пеллет двадцатью котельными составит 25,5 тысячи тонн в год. Производители топливных гранул готовы обеспечить поставку твердого биотоплива не менее чем на 10 лет в объеме, необходимом и достаточном для бесперебойной работы построенных источников тепловой энергии на указанном виде топлива", - отметили в региональном правительстве.
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Котлы для котельных планируется производить в том числе в Вельске, на базе Устьянского машиностроительного завода, где заканчивается обустройство цеха по производству специализированного оборудования. По словам Цыбульского, решение о строительстве котельный позволяет одновременно решать сразу несколько задач, в том числе улучшать экологическую обстановку в регионе и поддерживать местных предпринимателей.
 
Архангельская областьЭкономикаЖКХАрхангельская областьПриморский районАрхангельскАлександр ЦыбульскийМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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