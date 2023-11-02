Российский посол заверил, что Вучич не собирается признавать Косово
Боцан-Харченко: Вучич не намерен признавать Косово ни де-юре, ни де-факто
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ни де-юре ни де-факто не намерен признавать независимость Косово, сообщил посол России Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским лидером.
Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. Вучич после разговора кратко сообщил в соцсетях, что оповестил Боцан-Харченко о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов.
"Косово, совершенно верно, было на первом месте, потому что это основная болевая точка. У него очень большая озабоченность, она сохраняется. В ситуации там положительных сдвигов нет. Диалог (Белграда и Приштины – ред.) в таком состоянии, не дающий надежд на какие-то развязки и решения относительно положения сербского народа. Не говоря уже о каком-то более существенном урегулировании, потому что оно на этих основах в принципе невозможно", - заявил посол РФ российским журналистам.
"Главное из расхождений – это принципиально, и президент в очередной раз, как и всегда, подтвердил со всей очевидностью и своим западным партнерам и в Брюсселе, и в Вашингтоне, что ни на какой вид признания Косово он не пойдет. Он говорил, что не пойдет ни на признание де-юре, ни на признание де-факто", - указал глава российского диппредставительства. По его словам, что касается обязанности косовоалбанских властей создать Сообщество сербских муниципалитетов (общин, ССО – ред.), никакого существенного давления на Приштину Западом не оказывается, и говорить, что есть обнадеживающее движение в этом вопросе, нельзя.
По его словам, контакты Белграда на высоком уровне по вопросу Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Италии Джорджей Мелони, а также эмиссарами ЕС "не дают возможности комментировать ситуацию как-то более позитивно". Посол России подчеркнул, что в Косово и Метохии остается огромная проблема для Сербии "при отсутствии какой-либо уверенности и надежды на неповторение кризисных ситуаций, которые имели место".