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Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово - РИА Новости, 02.11.2023
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13:44 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kosovo-1906932899.html
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово - РИА Новости, 02.11.2023
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
в мире
косово
россия
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. Глава сербского государства принял российского дипломата в среду. "Очень хороший разговор с Боцан-Харченко. Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косово и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем", - написал Вучич в соцсетях и разместил фото встречи.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
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в мире, косово, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово

Вучич сообщил российскому послу Боцан-Харченко о тяжелой ситуации в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов.
Глава сербского государства принял российского дипломата в среду.
"Очень хороший разговор с Боцан-Харченко. Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косово и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем", - написал Вучич в соцсетях и разместил фото встречи.
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В миреКосовоРоссияСербияАлександр ВучичАлександр Боцан-Харченко
 
 
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