https://ria.ru/20231102/kosovo-1906932899.html
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово - РИА Новости, 02.11.2023
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
в мире
косово
россия
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg
БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. Глава сербского государства принял российского дипломата в среду. "Очень хороший разговор с Боцан-Харченко. Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косово и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем", - написал Вучич в соцсетях и разместил фото встречи.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
косово
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово
Вучич сообщил российскому послу Боцан-Харченко о тяжелой ситуации в Косово
БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов.
Глава сербского государства принял российского дипломата в среду.
"Очень хороший разговор с Боцан-Харченко. Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косово и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем", - написал Вучич в соцсетях и разместил фото встречи.
У сербов наметилась в Косово своя СВО