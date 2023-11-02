https://ria.ru/20231102/kosovo-1906932899.html

Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово

Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово - РИА Новости, 02.11.2023

Вучич оповестил российского посла о тяжелой ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

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россия

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александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. Глава сербского государства принял российского дипломата в среду. "Очень хороший разговор с Боцан-Харченко. Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косово и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем", - написал Вучич в соцсетях и разместил фото встречи.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

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Кирилл Волков

в мире, косово, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко